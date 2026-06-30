Еврокомиссия перечислила Киеву почти четыре миллиарда евро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссия начала перечисление Украине транша размером 6 миллиардов евро на закупку беспилотников.
- Первые 3,9 миллиарда евро уже перечислены, оставшиеся средства будут переведены в ближайшие дни.
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Еврокомиссия начала перечисление Украине обещанного транша общим размером 6 миллиардов евро на закупку беспилотников, во вторник перечислены первые 3,9 миллиарда, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Согласно опубликованному во вторник заявлению Еврокомиссии, оставшиеся средства будут перечислены в ближайшие дни по мере обработки запросов украинской стороны.
Программа является частью утвержденного ЕС пакета кредитного финансирования Украины объемом 90 миллиардов евро, рассчитанного на 2026-2027 годы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.