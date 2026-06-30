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"Это победа": Энберт оценил допуск ISU россиян до международных турниров - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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11:55 30.06.2026
"Это победа": Энберт оценил допуск ISU россиян до международных турниров

Энберт назвал победой допуск российских фигуристов до международных турниров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФигурист Александр Энберт
Фигурист Александр Энберт - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Фигурист Александр Энберт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских спортсменов до международных соревнований с сезона 2026/2027 в нейтральном статусе.
  • Александр Энберт назвал победой решение ISU допустить российских спортсменов до международных турниров.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт в разговоре с РИА Новости назвал победой решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов до международных турниров.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских спортсменов до соревнований с сезона-2026/27 в нейтральном статусе.
"Выйти на международную арену и соревноваться со спортсменами со всего мира - это 100% победа для наших ребят. Это важная часть спортивной жизни. У них появляется возможность стать чемпионами Европы, мира. Большое событие, очень рад за юниоров и взрослых", - сказал Энберт.
"Что касается нейтрального статуса, то первый шаг пока такой. Это более глобальный вопрос. Тем более в нашем мире информация так быстро расходится, что все любители фигурного катания знают, из какой страны спортсмены", - добавил он.
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СпортЕвропаАлександр ЭнбертМеждународный союз конькобежцев (ISU)фигурное катание
 
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