Еврокомиссия не разрабатывает полный запрет на шенгенские визы для россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Еврокомиссии не подтвердили сообщения о подготовке полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России, указав на подготовку "целевых" мер.
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. В Еврокомиссии не подтвердили сообщения о подготовке полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России, указав, что в рамках пересмотра визового кодекса готовятся некие "целевые" меры.
"Мы подготовим целевые ограничительные визовые меры в рамках предстоящего пересмотра визового кодекса", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, отвечая на вопрос о публикациях о возможной разработке полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.
По его словам, еще в 2022 году ЕС полностью приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, рекомендовал государствам-членам уделять приоритетное внимание вопросам безопасности при рассмотрении визовых заявлений россиян, а в ноябре 2025 года ввел ограничения, из-за которых многократные шенгенские визы российским гражданам "в принципе больше не выдаются".
В июне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эффективность действующих ограничений зависит от их единообразного применения всеми государствами ЕС. В этой связи Еврокомиссия готовит обновленные рекомендации по визовой политике в отношении России и одновременно работает над пересмотром визового кодекса ЕС. Кроме того, ЕК предложила запретить поездки в страны ЕС участников СВО.