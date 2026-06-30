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Еврокомиссия не разрабатывает полный запрет на шенгенские визы для россиян - РИА Новости, 30.06.2026
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13:34 30.06.2026 (обновлено: 13:48 30.06.2026)
Еврокомиссия не разрабатывает полный запрет на шенгенские визы для россиян

В ЕК не подтвердили разработку полного запрета на шенгенские визы для россиян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Еврокомиссии не подтвердили сообщения о подготовке полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России, указав на подготовку "целевых" мер.
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. В Еврокомиссии не подтвердили сообщения о подготовке полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России, указав, что в рамках пересмотра визового кодекса готовятся некие "целевые" меры.
"Мы подготовим целевые ограничительные визовые меры в рамках предстоящего пересмотра визового кодекса", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, отвечая на вопрос о публикациях о возможной разработке полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.
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По его словам, еще в 2022 году ЕС полностью приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, рекомендовал государствам-членам уделять приоритетное внимание вопросам безопасности при рассмотрении визовых заявлений россиян, а в ноябре 2025 года ввел ограничения, из-за которых многократные шенгенские визы российским гражданам "в принципе больше не выдаются".
В июне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эффективность действующих ограничений зависит от их единообразного применения всеми государствами ЕС. В этой связи Еврокомиссия готовит обновленные рекомендации по визовой политике в отношении России и одновременно работает над пересмотром визового кодекса ЕС. Кроме того, ЕК предложила запретить поездки в страны ЕС участников СВО.
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