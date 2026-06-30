Еврокомиссия не разрабатывает полный запрет на шенгенские визы для россиян

БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. В Еврокомиссии не подтвердили сообщения о подготовке полного запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России, указав, что в рамках пересмотра визового кодекса готовятся некие "целевые" меры.

В июне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эффективность действующих ограничений зависит от их единообразного применения всеми государствами ЕС. В этой связи Еврокомиссия готовит обновленные рекомендации по визовой политике в отношении России и одновременно работает над пересмотром визового кодекса ЕС. Кроме того, ЕК предложила запретить поездки в страны ЕС участников СВО.