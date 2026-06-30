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ISU выразил соболезнования в связи со смертью фигуриста Дмитриева - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
18:19 30.06.2026 (обновлено: 18:20 30.06.2026)
ISU выразил соболезнования в связи со смертью фигуриста Дмитриева

ISU выразил соболезнования в связи с кончиной фигуриста Артура Дмитриева

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАртур Дмитриев
Артур Дмитриев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Артур Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи с кончиной двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева.
  • Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни.
  • Он вошел в историю как первый фигурист-партнер, завоевавший олимпийское золото с двумя разными партнершами.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) на своем сайте выразил соболезнования в связи с кончиной двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в понедельник сообщила, что Дмитриев умер на 59-м году жизни.
"Артур Дмитриев вошел в историю как первый и по сей день единственный фигурист-партнер, завоевавший олимпийское золото с двумя разными партнершами. Выдающийся спортсмен, признанный шоумен и уважаемый тренер, Дмитриев внес неоценимый вклад в развитие фигурного катания и оставил после себя замечательное наследие. Его будут помнить не только за его выдающиеся достижения в качестве двукратного олимпийского чемпиона и значительный вклад в фигурное катание как спортсмена и тренера, но и за его доброту, щедрость и непоколебимую страсть к этому виду спорта. ISU отдает дань уважения господину Дмитриеву и будет помнить его с большой любовью", - говорится в сообщении.
Дмитриев стал первым фигуристом, выигравшим Олимпийские игры в парном катании с двумя разными партнершами (1992, 1998). В последние годы он тренировал фигуристов в школе "Звездный лед" в Санкт-Петербурге.
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Фигурное катаниеСпортАртур ДмитриевМеждународный союз конькобежцев (ISU)Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
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