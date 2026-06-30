ISU выразил соболезнования в связи со смертью фигуриста Дмитриева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи с кончиной двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева.
- Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни.
- Он вошел в историю как первый фигурист-партнер, завоевавший олимпийское золото с двумя разными партнершами.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) на своем сайте выразил соболезнования в связи с кончиной двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в понедельник сообщила, что Дмитриев умер на 59-м году жизни.
"Артур Дмитриев вошел в историю как первый и по сей день единственный фигурист-партнер, завоевавший олимпийское золото с двумя разными партнершами. Выдающийся спортсмен, признанный шоумен и уважаемый тренер, Дмитриев внес неоценимый вклад в развитие фигурного катания и оставил после себя замечательное наследие. Его будут помнить не только за его выдающиеся достижения в качестве двукратного олимпийского чемпиона и значительный вклад в фигурное катание как спортсмена и тренера, но и за его доброту, щедрость и непоколебимую страсть к этому виду спорта. ISU отдает дань уважения господину Дмитриеву и будет помнить его с большой любовью", - говорится в сообщении.
Дмитриев стал первым фигуристом, выигравшим Олимпийские игры в парном катании с двумя разными партнершами (1992, 1998). В последние годы он тренировал фигуристов в школе "Звездный лед" в Санкт-Петербурге.