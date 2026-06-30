ISU выразил соболезнования в связи со смертью фигуриста Дмитриева

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) на своем сайте выразил соболезнования в связи с кончиной двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева.

Дмитриев стал первым фигуристом, выигравшим Олимпийские игры в парном катании с двумя разными партнершами (1992, 1998). В последние годы он тренировал фигуристов в школе "Звездный лед" в Санкт-Петербурге.