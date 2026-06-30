Трагедия в российском фигурном катании: почему умер Артур Дмитриев

Не стало двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева. Единственного в истории, который завоевывал медали в соревнованиях спортивных пар с разными партнершами. Ему было всего 58. Чем запомнился легендарный российский фигурист — в материале РИА Новости.

Вошли в золотой фонд

Из Норильска в Ленинград на просмотр к Тамаре Москвиной будущий двукратный олимпийский чемпион уехал после восьмого класса.

« "У меня тогда были еще большие амбиции в одиночном катании, — вспоминал Дмитриев. — Прыгал прилично, все тройные кроме акселя освоил. Первые два года в Ленинграде занимался у Сергея Доброскокова, который тогда ассистировал Москвиной. Многому, конечно, пришлось учиться, но базу в Норильске получил хорошую, и больших проблем не возникало".

Пару Наталья Мишкутенок/Артур Дмитриев сразу же заметили и болельщики, и специалисты. Они первыми среди спортивных пар исполнили в произвольной программе два разных тройных прыжка - тулуп и сальхов. Только попасть в сборную СССР при существовавшей тогда конкуренции было невероятно сложно. Лишь в 1990 году ученики Тамары Москвиной впервые выступили на чемпионате мира, проходившем в канадском Галифаксе.

После короткой программы Мишкутенок и Дмитриев шли вторыми, а в произвольной судьи поставили ленинградскую пару на третье место вслед за Екатериной Гордеевой и Сергеем Гриньковым и канадцами Изабель Брассер и Ллойдом Айслером. Хотя программа на еврейские мелодии была ох как хороша. В ней Наталья и Артур исполнили два тройных выброса, тройную подкрутку, тройные прыжки — по тем временам, сложнейший набор технических элементов.

В следующем сезоне Мишкутенок и Дмитриев после ухода из любительского спорта Гордеевой и Гринькова выиграли все соревнования, включая чемпионаты мира и Европы. Их произвольная программа на музыку Ференца Листа "Грезы любви" вошла в золотой фонд фигурного катания. В 1992-м в Альбервилле ученики Москвиной стали олимпийскими чемпионами, опередив с большим отрывом всех соперников. Серебро забрала еще одна пара из группы Москвиной — Елена Бечке/Денис Петров.

После олимпийского триумфа ленинградские фигуристы перешли в профессионалы. Выиграли престижный турнир US Open и стали бронзовыми призерами чемпионата мира среди профессионалов. Перед Олимпиадой-1994 в Лиллехаммере ISU разрешил профессионалам вернуться в любительский спорт, и этим воспользовались и Гордеева с Гриньковым, и Мишкутенок с Дмитриевым. Между ними и развернулась борьба на главных стартах сезона.

На чемпионате Европы в Копенгагене произошел казус. Судья из Чехии ошибочно ввел в компьютер оценки за прокат Мишкутенок и Дмитриева. Вместо "5,4" за технику и "5,7" за артистизм — на балл ниже. Несмотря на все просьбы самого судьи исправить ошибку, рефери соревнований спортивных пар был непреклонен. В результате в короткой программе Мишкутенок и Дмитриев откатились на пятое место. В произвольной стали вторыми, но по сумме двух довольствовались бронзой.

В Лиллехаммере Мишкутенок и Дмитриев откатали обе программы безошибочно. Особенно хороша была произвольная на музыку Сергея Рахманинова. По мнению многих экспертов, ученики Москвиной заслуживали золотых медалей, но их отдали Гордеевой и Гринькову, первой по рейтингу российской паре. Это никак не отразилось на отношениях между фигуристами. Гордеева уже после кончины Гринькова приезжала в Санкт-Петербург, чтобы выступить в шоу Артура Дмитриева.

После Лиллехаммера Мишкутенок объявила о завершении карьеры и вышла замуж за американского хоккеиста. Амбиции Дмитриева не были еще удовлетворены. Он встал в пару с Оксаной Казаковой, и мало кто верил, что у них что-то получится. Хотя после нескольких месяцев тренировок Казакова и Дмитриев сенсационно выиграли чемпионат Европы - 1996 в Софии. Конкуренция среди спортивных пар в сборной России в то время была очень высока, и на чемпионат Европы - 1997 в Париж Оксана и Артур не пробились.

Никогда такого не было

При судействе по старой системе авторитет, завоевывающийся годами, был очень важен, и пропуск одного международного сезона мог поставить крест на амбициях. А Казакова с Дмитриевым не только пробились в состав олимпийской сборной в 1998-м, но и завоевали в острейшем соперничестве с Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе золото. Как призналась Казакова, главным творцом успеха был Артур.

В программах олимпийских чемпионов Нагано было много интересных хореографических находок. Вращения, поддержки, тодесы в исполнении Казаковой и Дмитриева до сих пор могут служить наглядным пособием для спортивных пар. Вообще Дмитриева всегда отличал творческий подход к постановкам программ. Он даже костюмы придумывал, причем не только для партнерш, но и для друзей: Вячеслава Загороднюка и Виктора Петренко, выступавших за украинскую команду.

Некоторое время вместе с женой, чемпионкой мира по художественной гимнастике Татьяной Дручининой, Дмитриев жил и работал в США. Их сын, Артур Дмитриев - младший, выступал в одиночном катании. Он поставил себе цель — исполнить четверной аксель, и на тренировках даже приземлял его. На вопрос, почему рослый, атлетичный фигурист не стал выступать в парном катании, Артур-младший ответил: "Время для перехода упустил".