Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни.
- Дмитриев стал первым фигуристом, который выиграл Олимпийские игры с двумя разными партнершами.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
"С прискорбием сообщаем, что не стало двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы в парном катании Дмитриева Артура Валерьевича", - говорится в сообщении.
Дмитриев стал первым фигуристом, который выиграл Олимпийские игры с двумя разными партнершами. В последние годы он тренировал фигуристов в школе "Звездный лед" в Санкт-Петербурге.