Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"С прискорбием сообщаем, что не стало двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы в парном катании Дмитриева Артура Валерьевича", - говорится в сообщении.