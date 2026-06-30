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Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
00:06 30.06.2026 (обновлено: 00:09 30.06.2026)
Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитриев умер в 58 лет

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАртур Дмитриев
Артур Дмитриев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни.
  • Дмитриев стал первым фигуристом, который выиграл Олимпийские игры с двумя разными партнершами.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
"С прискорбием сообщаем, что не стало двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы в парном катании Дмитриева Артура Валерьевича", - говорится в сообщении.
Дмитриев стал первым фигуристом, который выиграл Олимпийские игры с двумя разными партнершами. В последние годы он тренировал фигуристов в школе "Звездный лед" в Санкт-Петербурге.
 
Фигурное катаниеСпортАртур ДмитриевФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
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