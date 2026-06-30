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В Дании призвали допустить Гренландию и Фареры до ОИ под своими флагами - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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17:29 30.06.2026
В Дании призвали допустить Гренландию и Фареры до ОИ под своими флагами

Копенгаген призвал МОК допустить гренландцев и фарерцев до ОИ под своими флагами

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президиум датского парламента обратился к Международному олимпийскому комитету с призывом разрешить спортсменам из Гренландии и Фарерских островов участвовать в Олимпийских играх под флагами своих автономий.
  • Оба автономных региона Дании доказали, что могут состязаться на международном уровне и желают расширить свое участие в международном сотрудничестве.
  • В письме МОК спикер датского парламента указывает на существование исключений из правила, согласно которому под своим флагом обычно участвуют только независимые страны, и предлагает добавить Гренландию и Фарерские острова в этот список.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президиум датского парламента обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом разрешить спортсменам из Гренландии и Фарерских островов участвовать в Олимпийских играх под флагами своих автономий, сообщает парламент.
"Президиум фолькетинга (датского парламента - ред.) направил письмо Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом о том, чтобы фарерские и гренландские атлеты могли участвовать в Олимпийских играх под своими флагами", - говорится в сообщении на сайте парламента.
Как отмечает датский парламент, оба автономных региона Дании доказали, что могут состязаться на международном уровне. Указывается, что автономии сами желают расширить свое участие в международном сотрудничестве. В своем письме МОК спикер датского парламента Серен Гаде также указывает на то, что, несмотря на то, что под своим флагом обычно участвуют только независимые страны, из этого правила есть исключения, в частности, Пуэрто-Рико, Бермудские острова и Аруба. По мнению президиума, есть достаточные основания для того, чтобы добавить в этот список Гренландию и Фареры.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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ДанияГренландияФарерские островаМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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