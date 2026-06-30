В Дании призвали допустить Гренландию и Фареры до ОИ под своими флагами

Как отмечает датский парламент, оба автономных региона Дании доказали, что могут состязаться на международном уровне. Указывается, что автономии сами желают расширить свое участие в международном сотрудничестве. В своем письме МОК спикер датского парламента Серен Гаде также указывает на то, что, несмотря на то, что под своим флагом обычно участвуют только независимые страны, из этого правила есть исключения, в частности, Пуэрто-Рико, Бермудские острова и Аруба. По мнению президиума, есть достаточные основания для того, чтобы добавить в этот список Гренландию и Фареры.