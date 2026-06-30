В Дании призвали допустить Гренландию и Фареры до ОИ под своими флагами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президиум датского парламента обратился к Международному олимпийскому комитету с призывом разрешить спортсменам из Гренландии и Фарерских островов участвовать в Олимпийских играх под флагами своих автономий.
- Оба автономных региона Дании доказали, что могут состязаться на международном уровне и желают расширить свое участие в международном сотрудничестве.
- В письме МОК спикер датского парламента указывает на существование исключений из правила, согласно которому под своим флагом обычно участвуют только независимые страны, и предлагает добавить Гренландию и Фарерские острова в этот список.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президиум датского парламента обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом разрешить спортсменам из Гренландии и Фарерских островов участвовать в Олимпийских играх под флагами своих автономий, сообщает парламент.
"Президиум фолькетинга (датского парламента - ред.) направил письмо Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом о том, чтобы фарерские и гренландские атлеты могли участвовать в Олимпийских играх под своими флагами", - говорится в сообщении на сайте парламента.
Как отмечает датский парламент, оба автономных региона Дании доказали, что могут состязаться на международном уровне. Указывается, что автономии сами желают расширить свое участие в международном сотрудничестве. В своем письме МОК спикер датского парламента Серен Гаде также указывает на то, что, несмотря на то, что под своим флагом обычно участвуют только независимые страны, из этого правила есть исключения, в частности, Пуэрто-Рико, Бермудские острова и Аруба. По мнению президиума, есть достаточные основания для того, чтобы добавить в этот список Гренландию и Фареры.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.