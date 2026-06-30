Историка Ланькова оштрафовали за работу с нежелательной организацией

Краткий пересказ от РИА ИИ Савеловский районный суд Москвы оштрафовал Андрея Ланькова на 10 тысяч рублей за участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России.

Аналитический материал Ланькова был опубликован на сайте "Московский центр Карнеги"*.

1 июля 2024 года деятельность "Фонда Карнеги за международный мир"* была признана нежелательной Генеральной прокуратурой Россией.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей публициста и историка Андрея Ланькова за участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

"Суд признал Ланькова виновным по статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на сайте "Московский центр Карнеги"* был опубликован аналитический материал Ланькова под заголовком "Бремя Конфуция. Почему в Восточной Азии самая низкая в мире рождаемость". При этом 1 июля 2024 года деятельность иностранной неправительственной организации "Фонд Карнеги за международный мир"* была признана нежелательной Генеральной прокуратурой РФ, а 18 июля 2024 года Минюст включил её в соответствующий перечень.

Отмечается, что факт совершения административного правонарушения Ланьковым был выявлен 18 мая 2026 года.