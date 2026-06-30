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Историка Ланькова оштрафовали за работу с нежелательной организацией - РИА Новости, 30.06.2026
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17:16 30.06.2026 (обновлено: 17:19 30.06.2026)
Историка Ланькова оштрафовали за работу с нежелательной организацией

Андрея Ланькова оштрафовали на 10 тыс руб за работу с нежелательной организацией

© Фото : Фонд ВикимедиаКореевед Андрей Ланьков
Кореевед Андрей Ланьков - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Фонд Викимедиа
Кореевед Андрей Ланьков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Савеловский районный суд Москвы оштрафовал Андрея Ланькова на 10 тысяч рублей за участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России.
  • Аналитический материал Ланькова был опубликован на сайте "Московский центр Карнеги"*.
  • 1 июля 2024 года деятельность "Фонда Карнеги за международный мир"* была признана нежелательной Генеральной прокуратурой Россией.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей публициста и историка Андрея Ланькова за участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.
"Суд признал Ланькова виновным по статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Уточняется, что на сайте "Московский центр Карнеги"* был опубликован аналитический материал Ланькова под заголовком "Бремя Конфуция. Почему в Восточной Азии самая низкая в мире рождаемость". При этом 1 июля 2024 года деятельность иностранной неправительственной организации "Фонд Карнеги за международный мир"* была признана нежелательной Генеральной прокуратурой РФ, а 18 июля 2024 года Минюст включил её в соответствующий перечень.
Отмечается, что факт совершения административного правонарушения Ланьковым был выявлен 18 мая 2026 года.
Андрей Ланьков — доктор исторических наук, профессор университета Кунмин в Сеуле, известный русскоязычный эксперт по Корее. Постановление суда вступило в законную силу.

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