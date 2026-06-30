Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет.

Мединский отметил, что Иванов всегда пытался помочь и легко шел навстречу.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов всегда пытался помочь и легко шел навстречу, рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Во вторник Иванова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

"Сергей Борисович относится к той когорте стоявших с первого дня рядом с президентом, которые сохранили нашу страну. Наверное, это был единственный большой начальник, который перезванивал в течение десяти минут на звонок, который легко шел навстречу, вникал и всегда пытался помочь", - сказал Мединский ИС "Вести".