Иванов всегда легко шел навстречу, заявил Мединский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет.
- Мединский отметил, что Иванов всегда пытался помочь и легко шел навстречу.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов всегда пытался помочь и легко шел навстречу, рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.
Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Во вторник Иванова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
"Сергей Борисович относится к той когорте стоявших с первого дня рядом с президентом, которые сохранили нашу страну. Наверное, это был единственный большой начальник, который перезванивал в течение десяти минут на звонок, который легко шел навстречу, вникал и всегда пытался помочь", - сказал Мединский ИС "Вести".
Ранее в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания с Ивановым. Утром на нее приехал президент России Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу букет красных роз и кратко пообщался с семьей экс-министра. На церемонию в ЦКБ также приехали зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Владимир Мединский и другие государственные деятели.