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Иванов всегда легко шел навстречу, заявил Мединский - РИА Новости, 30.06.2026
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16:01 30.06.2026
Иванов всегда легко шел навстречу, заявил Мединский

Мединский: Иванов всегда легко шел навстречу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве
Церемония прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Церемония прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет.
  • Мединский отметил, что Иванов всегда пытался помочь и легко шел навстречу.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов всегда пытался помочь и легко шел навстречу, рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.
Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Во вторник Иванова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
"Сергей Борисович относится к той когорте стоявших с первого дня рядом с президентом, которые сохранили нашу страну. Наверное, это был единственный большой начальник, который перезванивал в течение десяти минут на звонок, который легко шел навстречу, вникал и всегда пытался помочь", - сказал Мединский ИС "Вести".
Ранее в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания с Ивановым. Утром на нее приехал президент России Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу букет красных роз и кратко пообщался с семьей экс-министра. На церемонию в ЦКБ также приехали зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Владимир Мединский и другие государственные деятели.
Путин на церемонии прощания с Сергеем Ивановым - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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