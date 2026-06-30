"Нет выдающихся игроков": Колоскова не удивил вылет Германии с ЧМ

«

"Такой ранний вылет сборной Германии с чемпионата мира меня абсолютно не шокировал. Я еще до начала турнира не включал их в число фаворитов. Потому что у них нет ни одного выдающегося футболиста, такого высокого уровня, какими в свое время были Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Карл-Хайнц Румменигге. Просто нет. У них хорошая, крепкая команда, я ни в коем случае не назову ее посредственной. В ней собраны хорошие футболисты, но не выдающиеся", - сказал Колосков.