Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не удивлен ранним завершением выступления сборной Германии на чемпионате мира.
- Немецкая команда проиграла сборной Парагвая в матче 1/16 финала в серии пенальти.
- По мнению Колоскова, в составе сборной Германии нет выдающихся игроков, поэтому поражение команды — нормальный факт.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что не удивлен ранним завершением выступления сборной Германии на чемпионате мира, поскольку в ее составе нет выдающихся игроков.
Немецкая команда в понедельник в матче 1/16 финала в серии послематчевых пенальти проиграла сборной Парагвая (основное время закончилось со счетом 1:1).
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"Такой ранний вылет сборной Германии с чемпионата мира меня абсолютно не шокировал. Я еще до начала турнира не включал их в число фаворитов. Потому что у них нет ни одного выдающегося футболиста, такого высокого уровня, какими в свое время были Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Карл-Хайнц Румменигге. Просто нет. У них хорошая, крепкая команда, я ни в коем случае не назову ее посредственной. В ней собраны хорошие футболисты, но не выдающиеся", - сказал Колосков.
"А если нет таких игроков, то и не может быть высокого результата. И еще один момент. На двух предыдущих чемпионатах мира сборная вообще не выходила из группы. Поэтому в отношении них у меня не было никаких иллюзий, и их поражение я воспринял как вполне нормальный факт", - подчеркнул собеседник агентства.
Чемпионат мира впервые проводится с участием 48 сборных. Также в первый раз первенство проходит на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Победитель турнира определится 19 июля.