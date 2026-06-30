Сборная Германии сенсационно вылетела с ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Парагвая победила команду Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное время команды не забили голов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сборная Парагвая в серии пенальти победила команду Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
29 июня 2026 • начало в 23:30
Закончен (П)
54’ • Кай Хаверц
121’ • Йозуа Киммих (П)
121’ • Джамал Мусиала (П)
121’ • Надим Амири (П)
42’ • Хулио Энсисо
121’ • Маурисио Прадо (П)
121’ • Густаво Гомес (П)
121’ • Матиас Галарса (П)
121’ • Хосе Канале (П)
Основное время встречи, которая прошла в понедельник в Бостоне (США), завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Германии мяч забил Кай Хаверц (54-я минута). У парагвайцев отличился Хулио Энсисо (42). В дополнительное время команды не отметились голами, а в серии пенальти точнее оказались игроки сборной Парагвая - 4:3.
В 1/8 финала 4 июля в Филадельфии парагвайцы встретятся с победителем матча между сборными Франции и Швеции.
Чемпионат мира завершится 19 июля.