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Сборная Германии сенсационно вылетела с ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
02:30 30.06.2026 (обновлено: 02:31 30.06.2026)
Сборная Германии сенсационно вылетела с ЧМ-2026

Сборная Германии завершила выступление на ЧМ, уступив парагвайцам в 1/16 финала

© REUTERS / PAUL RUTHERFORDЛерой Зане
Лерой Зане - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / PAUL RUTHERFORD
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МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Парагвая победила команду Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное время команды не забили голов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сборная Парагвая в серии пенальти победила команду Германии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
ЧМ по футболу 2026
29 июня 2026 • начало в 23:30
Закончен (П)
Германия
1 : 23:4
Парагвай
54‎’‎ • Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
121‎’‎ • Йозуа Киммих (П)
121‎’‎ • Джамал Мусиала (П)
121‎’‎ • Надим Амири (П)
42‎’‎ • Хулио Энсисо
(Матиас Галарса)
121‎’‎ • Маурисио Прадо (П)
121‎’‎ • Густаво Гомес (П)
121‎’‎ • Матиас Галарса (П)
121‎’‎ • Хосе Канале (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Основное время встречи, которая прошла в понедельник в Бостоне (США), завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Германии мяч забил Кай Хаверц (54-я минута). У парагвайцев отличился Хулио Энсисо (42). В дополнительное время команды не отметились голами, а в серии пенальти точнее оказались игроки сборной Парагвая - 4:3.
В 1/8 финала 4 июля в Филадельфии парагвайцы встретятся с победителем матча между сборными Франции и Швеции.
Чемпионат мира завершится 19 июля.
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ФутболСпортКай ХаверцХулио ЭнсисоЧМ по футболу 2026ГерманияПарагвай
 
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