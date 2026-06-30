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Разбирательство WADA и РУСАДА в CAS завершено - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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15:57 30.06.2026 (обновлено: 16:09 30.06.2026)
Разбирательство WADA и РУСАДА в CAS завершено

Дегтярев заявил, что разбирательство WADA и РУСАДА в CAS практически завершено

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСпортивный арбитражный суд в Лозанне.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне. - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило о завершении разбирательства с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) после урегулирования вопроса судебных расходов.
  • Завершение арбитражного процесса стало возможным после вступления в силу новой редакции федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ», учитывающей актуальные требования Всемирного антидопингового кодекса и кодекса WADA.
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил, что в этом году предстоит провести аудит РУСАДА.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомило о завершении разбирательства с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) после урегулирования сторонами вопроса судебных расходов, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Ранее Дегтярев 10 июня сообщил, что принятый Госдумой закон об общероссийской антидопинговой организации позволит завершить арбитражный процесс между WADA и РУСАДА.
«
"WADA официально уведомило Минспорт России, что судебное разбирательство с РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет завершено после урегулирования сторонами вопроса судебных расходов. Суть спора исчерпана. Это стало возможным после вступления в силу 24 июня новой редакции федерального закона "О физической культуре и спорте в РФ", подготовленного министерством спорта России совместно с депутатами. Изменения в части антидопингового регулирования учитывают актуальные требования Всемирного антидопингового кодекса и кодекса WADA", - написал Дегтярев.
"Следующее, что предстоит сделать, - провести аудит РУСАДА. Это должно произойти в этом году. В октябре 2025 года на полях X сессии конференции сторон международной конвенции о борьбе с допингом в спорте мы обсуждали с гендиректором WADA Оливье Ниггли предстоящую работу экспертов организации", - добавил глава Минспорта.
Исполком WADA 22 сентября 2023 года принял решение о том, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита. РУСАДА выразило несогласие. WADA передало дело о несоответствии РУСАДА в CAS. В WADA заявляли РИА Новости о готовности провести аудит РУСАДА, как только "позволит ситуация с безопасностью".
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки Русская тройка 2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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СпортМихаил ДегтяревОливье НигглиВсемирное антидопинговое агентство (WADA)РУСАДАСпортивный арбитражный суд (CAS)
 
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