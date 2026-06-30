Бестемьянова выразила мнение по поводу допуска российских фигуристов

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов к участию в соревнованиях радует и ставит перед спортсменами цели ежедневно тренироваться и готовиться к международным стартам, заявила РИА Новости чемпионка и серебряный призер Олимпийских игр Наталья Бестемьянова.