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Бестемьянова выразила мнение по поводу допуска российских фигуристов - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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14:24 30.06.2026 (обновлено: 14:42 30.06.2026)
Бестемьянова выразила мнение по поводу допуска российских фигуристов

Бестемьянова: рада решению ISU, оно задает цель тренироваться каждый день

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе с сезона 2026/27.
  • Наталья Бестемьянова выразила радость по поводу решения ISU, отметив, что оно дает российским фигуристам цель продолжать тренировки и готовиться к международным стартам.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов к участию в соревнованиях радует и ставит перед спортсменами цели ежедневно тренироваться и готовиться к международным стартам, заявила РИА Новости чемпионка и серебряный призер Олимпийских игр Наталья Бестемьянова.
ISU во вторник сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27. Российские и белорусские спортсмены были отстранены организацией с марта 2022 года. ISU сделал исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Италии, однако то решение не распространялось за пределы квалификационных турниров.
"Я очень-очень рада этому решению Международного союза конькобежцев. Оно дает цель фигуристам каждый день выходить на лед и тренироваться (ради будущих стартов)", - сказала Бестемьянова, оценивая вердикт ISU.
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СпортНаталья БестемьяноваИталияМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
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