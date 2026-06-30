Бестемьянова выразила мнение по поводу допуска российских фигуристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе с сезона 2026/27.
- Наталья Бестемьянова выразила радость по поводу решения ISU, отметив, что оно дает российским фигуристам цель продолжать тренировки и готовиться к международным стартам.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов к участию в соревнованиях радует и ставит перед спортсменами цели ежедневно тренироваться и готовиться к международным стартам, заявила РИА Новости чемпионка и серебряный призер Олимпийских игр Наталья Бестемьянова.
ISU во вторник сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27. Российские и белорусские спортсмены были отстранены организацией с марта 2022 года. ISU сделал исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Италии, однако то решение не распространялось за пределы квалификационных турниров.
"Я очень-очень рада этому решению Международного союза конькобежцев. Оно дает цель фигуристам каждый день выходить на лед и тренироваться (ради будущих стартов)", - сказала Бестемьянова, оценивая вердикт ISU.