В ЦСКА рассказали о состоянии Акинфеева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что капитан клуба Игорь Акинфеев, скорее всего, не успеет восстановиться после травмы к началу сезона.
- Бразильский защитник Мойзес продолжает восстанавливаться от травмы, а сербский защитник Милан Гайич почувствовал напряжение в икроножной мышце и поэтому не сыграл против ярославского «Шинника» в товарищеской встрече.
НОВОГОРСК (Московская область), 30 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил журналистам, что капитан футбольного клуба Игорь Акинфеев, скорее всего, не успеет восстановиться к старту сезона.
Акинфеев с апреля восстанавливается после полученной травмы.
"К началу сезона он вряд ли успеет восстановиться, но ждем его. Динамика положительная", - отметил Игдисамов.
Также тренер армейцев сообщил, что бразильский защитник Мойзес продолжает восстанавливаться от травмы, а сербский защитник Милан Гайич почувствовал напряжение в икроножной мышце и поэтому во вторник не сыграл против ярославского "Шинника" (1:1) в товарищеской встрече
Акинфееву 40 лет, он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года. Акинфеев - обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны.