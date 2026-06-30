В ЦСКА рассказали о состоянии Акинфеева

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что капитан клуба Игорь Акинфеев, скорее всего, не успеет восстановиться после травмы к началу сезона.

Бразильский защитник Мойзес продолжает восстанавливаться от травмы, а сербский защитник Милан Гайич почувствовал напряжение в икроножной мышце и поэтому не сыграл против ярославского «Шинника» в товарищеской встрече.

НОВОГОРСК (Московская область), 30 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил журналистам, что капитан футбольного клуба Игорь Акинфеев, скорее всего, не успеет восстановиться к старту сезона.

Акинфеев с апреля восстанавливается после полученной травмы.

"К началу сезона он вряд ли успеет восстановиться, но ждем его. Динамика положительная", - отметил Игдисамов.

Также тренер армейцев сообщил, что бразильский защитник Мойзес продолжает восстанавливаться от травмы, а сербский защитник Милан Гайич почувствовал напряжение в икроножной мышце и поэтому во вторник не сыграл против ярославского "Шинника" (1:1) в товарищеской встрече