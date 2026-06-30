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В ЦСКА рассказали о состоянии Акинфеева - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
19:21 30.06.2026 (обновлено: 19:22 30.06.2026)
В ЦСКА рассказали о состоянии Акинфеева

Игдисамов: Акинфеев вряд ли успеет восстановиться к старту сезона

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИгорь Акинфеев
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Игорь Акинфеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что капитан клуба Игорь Акинфеев, скорее всего, не успеет восстановиться после травмы к началу сезона.
  • Бразильский защитник Мойзес продолжает восстанавливаться от травмы, а сербский защитник Милан Гайич почувствовал напряжение в икроножной мышце и поэтому не сыграл против ярославского «Шинника» в товарищеской встрече.
НОВОГОРСК (Московская область), 30 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил журналистам, что капитан футбольного клуба Игорь Акинфеев, скорее всего, не успеет восстановиться к старту сезона.
Акинфеев с апреля восстанавливается после полученной травмы.
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"К началу сезона он вряд ли успеет восстановиться, но ждем его. Динамика положительная", - отметил Игдисамов.
Также тренер армейцев сообщил, что бразильский защитник Мойзес продолжает восстанавливаться от травмы, а сербский защитник Милан Гайич почувствовал напряжение в икроножной мышце и поэтому во вторник не сыграл против ярославского "Шинника" (1:1) в товарищеской встрече
Акинфееву 40 лет, он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года. Акинфеев - обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны.
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