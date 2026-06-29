Журова высказалась о давлении на World Gymnastics из-за допуска россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Ряд европейских федераций потребовал запретить спортсменкам сборной России по художественной гимнастике выступать с флагом и гимном.

Федерация гимнастики Германии вместе с еще 10 странами обратилась к Европейскому гимнастическому союзу с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой.

Светлана Журова считает, что давление на Международную федерацию гимнастики вызвано отсутствием оперативной реакции на нарушение правил проведения соревнований в Румынии.

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Письмо ряда европейских федераций с требованием запретить спортсменкам сборной России по художественной гимнастике выступать с флагом и гимном вызвано желанием оказать давление на Международную федерацию гимнастики (World Gymnastics) после ситуации на турнире в Румынии, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартманн сообщил Sport24, что организация инициировала обращение вместе с еще 10 странами к Европейскому гимнастическому союзу (European Gymnastics) с требованием вынести на голосование на внеочередном конгрессе вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой. Федерации требуют возвращения на европейских соревнованиях нейтрального статуса для спортсменов и запрета на демонстрацию национальной символики обеих стран. В пятницу россияне отказались участвовать в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке из-за заявления мэра румынского города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой.

"Международная федерация гимнастики оперативно не отреагировала на нарушение правил проведения соревнований в Румынии, и они подумали, что можно продолжить и давление на нее, и бойкот россиян и белорусов. И сейчас они стараются отработать эту ситуацию и прощупывают почву", - сказала Журова.

"Они хотят использовать ситуацию с турниром в Румынии в свою пользу и смотрят – получится, не получится. Это чисто европейская история. Но это же не все федерации, а только одиннадцать. И к тому же мы видим, что МОК недавно принял поправки в Олимпийскую хартию, которые направлены против тех стран, которые пытаются политизировать олимпийское движение", - добавила собеседница агентства.

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) 24 июня приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".