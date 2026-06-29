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Журова высказалась о давлении на World Gymnastics из-за допуска россиян - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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12:25 29.06.2026 (обновлено: 12:57 29.06.2026)
Журова высказалась о давлении на World Gymnastics из-за допуска россиян

Журова: Европа хочет надавить на World Gymnastics из-за ситуации с флагом России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Светлана Журова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ряд европейских федераций потребовал запретить спортсменкам сборной России по художественной гимнастике выступать с флагом и гимном.
  • Федерация гимнастики Германии вместе с еще 10 странами обратилась к Европейскому гимнастическому союзу с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой.
  • Светлана Журова считает, что давление на Международную федерацию гимнастики вызвано отсутствием оперативной реакции на нарушение правил проведения соревнований в Румынии.
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Письмо ряда европейских федераций с требованием запретить спортсменкам сборной России по художественной гимнастике выступать с флагом и гимном вызвано желанием оказать давление на Международную федерацию гимнастики (World Gymnastics) после ситуации на турнире в Румынии, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартманн сообщил Sport24, что организация инициировала обращение вместе с еще 10 странами к Европейскому гимнастическому союзу (European Gymnastics) с требованием вынести на голосование на внеочередном конгрессе вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой. Федерации требуют возвращения на европейских соревнованиях нейтрального статуса для спортсменов и запрета на демонстрацию национальной символики обеих стран. В пятницу россияне отказались участвовать в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке из-за заявления мэра румынского города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой.
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"Международная федерация гимнастики оперативно не отреагировала на нарушение правил проведения соревнований в Румынии, и они подумали, что можно продолжить и давление на нее, и бойкот россиян и белорусов. И сейчас они стараются отработать эту ситуацию и прощупывают почву", - сказала Журова.
"Они хотят использовать ситуацию с турниром в Румынии в свою пользу и смотрят – получится, не получится. Это чисто европейская история. Но это же не все федерации, а только одиннадцать. И к тому же мы видим, что МОК недавно принял поправки в Олимпийскую хартию, которые направлены против тех стран, которые пытаются политизировать олимпийское движение", - добавила собеседница агентства.
Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) 24 июня приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".
Исполком World Gymnastics 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял European Gymnastics.
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СпортРумынияРоссияГерманияСветлана ЖуроваМеждународный олимпийский комитет (МОК)Госдума РФСпортивная гимнастика
 
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