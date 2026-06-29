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Евстигнеева: Европе нужно осознать стремление Зеленского расширить конфликт - РИА Новости, 29.06.2026
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23:08 29.06.2026
Евстигнеева: Европе нужно осознать стремление Зеленского расширить конфликт

Евстигнеева: Зеленский почти сорвался с поводка, стремясь расширить конфликт

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • И. о. постпреда России в ООН Анна Евстигнеева заявила, что Владимир Зеленский стремится искусственно расширить географию украинского конфликта на территории Беларуси, Польши и Прибалтики.
  • Евстигнеева подчеркнула, что заявления Киева о защите Европы от России — это дымовая завеса для затягивания конфликта.
ООН, 29 июн - РИА Новости. Европе пора осознать, что Владимир Зеленский уже почти сорвался с поводка, стремясь расширить географию украинского конфликта, заявила и.о. постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
"Кто-то еще сомневается в истинном стремлении Зеленского искусственно расширить географию конфликта на территории Беларуси, Польши и Прибалтики? Это игра с огнем, и европейским странам пора осознать, что их клиент уже почти сорвался с поводка", - сказала Евстигнеева на заседании СБ ООН.
Она подчеркнула, что риторика Киева о якобы защите Европы от России является не чем иным, как дымовой завесой для затягивания конфликта, ведения боевых действий до последнего украинца и вовлечения НАТО в прямое противостояние с Москвой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Евстигнеева назвала угрозы Зеленского в адрес Белоруссии дешевым шантажом
Вчера, 22:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаРоссияБелоруссияВладимир ЗеленскийАнна ЕвстигнееваООННАТОВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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