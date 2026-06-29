ООН, 29 июн - РИА Новости. Европе пора осознать, что Владимир Зеленский уже почти сорвался с поводка, стремясь расширить географию украинского конфликта, заявила и.о. постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.

Она подчеркнула, что риторика Киева о якобы защите Европы от России является не чем иным, как дымовой завесой для затягивания конфликта, ведения боевых действий до последнего украинца и вовлечения НАТО в прямое противостояние с Москвой.