Краткий пересказ от РИА ИИ
- И. о. постпреда России в ООН Анна Евстигнеева заявила, что Владимир Зеленский стремится искусственно расширить географию украинского конфликта на территории Беларуси, Польши и Прибалтики.
- Евстигнеева подчеркнула, что заявления Киева о защите Европы от России — это дымовая завеса для затягивания конфликта.
ООН, 29 июн - РИА Новости. Европе пора осознать, что Владимир Зеленский уже почти сорвался с поводка, стремясь расширить географию украинского конфликта, заявила и.о. постпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
"Кто-то еще сомневается в истинном стремлении Зеленского искусственно расширить географию конфликта на территории Беларуси, Польши и Прибалтики? Это игра с огнем, и европейским странам пора осознать, что их клиент уже почти сорвался с поводка", - сказала Евстигнеева на заседании СБ ООН.
Она подчеркнула, что риторика Киева о якобы защите Европы от России является не чем иным, как дымовой завесой для затягивания конфликта, ведения боевых действий до последнего украинца и вовлечения НАТО в прямое противостояние с Москвой.