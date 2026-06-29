Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство в ЮАР призвало россиян к повышенной бдительности - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 29.06.2026
Генконсульство в ЮАР призвало россиян к повышенной бдительности

Генконсульство в ЮАР призвало россиян к повышенной бдительности из-за протестов

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкКейптаун, ЮАР
Кейптаун, ЮАР - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Кейптаун, ЮАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральное консульство России призвало граждан, находящихся в ЮАР, проявить повышенную бдительность и соблюдать меры безопасности из-за планируемых протестных акций.
  • Россиянам рекомендовано воздержаться от выхода на улицу без веских причин и избегать мест проведения массовых мероприятий и районов скопления протестующих.
  • Генеральное консульство Российской Федерации в Кейптауне будет закрыто для посетителей 30 июня в связи с протестами.
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Генеральное консульство РФ призвало граждан, находящихся в ЮАР, проявить повышенную бдительность и соблюдать меры безопасности в связи с антимиграционными протестными акциями, которые пройдут в стране во вторник.
"В связи с поступающей информацией о планируемых на 30 июня протестных акциях в большинстве городов Южно-Африканской Республики, включая Кейптаун, генеральное консульство призывает российских граждан проявлять повышенную бдительность и соблюдать дополнительные меры безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале консульства.
Кроме того, было рекомендовано воздержаться от выхода на улицу без веских причин и избегать посещения мест проведения массовых мероприятий и районов скопления протестующих.
Также отмечается, что в связи с протестами генеральное консульство Российской Федерации в Кейптауне будет закрыто для посетителей 30 июня.
Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Отец Маска рассказал о планах переселить фермеров из ЮАР в Россию
31 марта, 14:23
 
В миреКейптаунЮАРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала