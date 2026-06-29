Генконсульство в ЮАР призвало россиян к повышенной бдительности

Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральное консульство России призвало граждан, находящихся в ЮАР, проявить повышенную бдительность и соблюдать меры безопасности из-за планируемых протестных акций.

Россиянам рекомендовано воздержаться от выхода на улицу без веских причин и избегать мест проведения массовых мероприятий и районов скопления протестующих.

Генеральное консульство Российской Федерации в Кейптауне будет закрыто для посетителей 30 июня в связи с протестами.

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Генеральное консульство РФ призвало граждан, находящихся в ЮАР, проявить повышенную бдительность и соблюдать меры безопасности в связи с антимиграционными протестными акциями, которые пройдут в стране во вторник.

"В связи с поступающей информацией о планируемых на 30 июня протестных акциях в большинстве городов Южно-Африканской Республики, включая Кейптаун , генеральное консульство призывает российских граждан проявлять повышенную бдительность и соблюдать дополнительные меры безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале консульства.

Кроме того, было рекомендовано воздержаться от выхода на улицу без веских причин и избегать посещения мест проведения массовых мероприятий и районов скопления протестующих.