Си Цзиньпин встретился с Лукашенко в Китае

"Китай и Беларусь — железные друзья. Наши отношения выдержали испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты".

Президент Белоруссии отправился в регион Восточной и Юго-Восточной Азии сразу после рабочего визита в Россию, состоявшегося 26 июня. Владимир Путин рассказал в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, что общался с Лукашенко более суток. Он назвал встречу удачной и содержательной.