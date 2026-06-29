Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин встретился с Лукашенко в Китае - РИА Новости, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 29.06.2026 (обновлено: 09:25 29.06.2026)
Си Цзиньпин встретился с Лукашенко в Китае

ЦТК: Си Цзиньпин встретился с Лукашенко в Пекине

© Фото : пресс-служба президента БелоруссииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : пресс-служба президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин встретился с Лукашенко в госрезиденции в Пекине.
ПЕКИН, 29 июн — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине, передает Центральное телевидение Китая.
Мероприятие прошло в государственной резиденции Дяоюйтай.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Путин раскрыл реакцию Лукашенко на грубые окрики со стороны
Вчера, 23:00
«

"Китай и Беларусь — железные друзья. Наши отношения выдержали испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты".

Председатель КНР Си Цзиньпин выступает на торжественном приеме по случаю государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай
Си Цзиньпин
Председатель КНР
Он отметил, что сейчас отношения Пекина и Минска переживают исторический пик, и призвал поддерживать их стратегическое взаимодействие.
Близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что после переговоров главы государств продолжат общение за традиционным семейным обедом.
Президент Белоруссии отправился в регион Восточной и Юго-Восточной Азии сразу после рабочего визита в Россию, состоявшегося 26 июня. Владимир Путин рассказал в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, что общался с Лукашенко более суток. Он назвал встречу удачной и содержательной.
Как уточнили в Кремле, лидеры двух стран обсуждали повестку дня Союзного государства и совместные проекты в сфере торгово-экономического взаимодействия. В центре внимания также была ситуация с региональной безопасностью и международная тематика.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
"Гениальный ход": в ЕС высказались об итогах встречи Путина и Лукашенко
03:27
 
В миреКитайБелоруссияПекинСи ЦзиньпинАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала