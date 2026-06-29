Си Цзиньпин встретился с Лукашенко в Китае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Си Цзиньпин встретился с Лукашенко в госрезиденции в Пекине.
ПЕКИН, 29 июн — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине, передает Центральное телевидение Китая.
Мероприятие прошло в государственной резиденции Дяоюйтай.
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"Китай и Беларусь — железные друзья. Наши отношения выдержали испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты".
Он отметил, что сейчас отношения Пекина и Минска переживают исторический пик, и призвал поддерживать их стратегическое взаимодействие.
Близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что после переговоров главы государств продолжат общение за традиционным семейным обедом.
Президент Белоруссии отправился в регион Восточной и Юго-Восточной Азии сразу после рабочего визита в Россию, состоявшегося 26 июня. Владимир Путин рассказал в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, что общался с Лукашенко более суток. Он назвал встречу удачной и содержательной.
Как уточнили в Кремле, лидеры двух стран обсуждали повестку дня Союзного государства и совместные проекты в сфере торгово-экономического взаимодействия. В центре внимания также была ситуация с региональной безопасностью и международная тематика.