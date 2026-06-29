Лещук отметил жесткую дисциплину в "Динамо" при тренере Шварце

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Лещук отметил жесткую дисциплину в московском футбольном клубе «Динамо» при главном тренере Сандро Шварце.
- Сандро Шварц был назначен на пост главного тренера «Динамо» в конце мая, он возглавлял клуб с 2020 по 2022 год.
- Новый сезон РПЛ стартует 24 июля, и в первом туре «Динамо» сыграет с самарскими «Крыльями Советов».
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Игорь Лещук в разговоре с РИА Новости отметил жесткую дисциплину в команде при главном тренере Сандро Шварце.
"При Шварце", - сказал Лещук, отвечая на вопрос, при каком тренере была лучшая атмосфера в раздевалке.
Также вратарь сравнил двух тренеров, при которых "Динамо" было ближе всего к трофеям: со Шварцем "бело-голубые" дошли до финала Кубка России, с чехом Марцелом Личкой в 30-м туре чемпионата-2023/24 упустили шанс выиграть титул. "Общее у него и Марцела Лички — атакующий футбол. И там, и там больше упор на атаку, хотя Шварц больше заставляет думать об обороне. Что разного? Пусть будет дисциплина - при Шварце она жесткая. Не скажу, что Марцел пушистый, но где-то могли быть поблажки, кому-то что-то мог простить, кто-то мог где-то задержаться - здесь же на секунду опоздать нельзя", - отметил он.
"Опоздал - условия для всех одинаковые. И так во всем. Когда ты даешь небольшую поблажку - в первый раз посмотрели, во второй, а на третий думаешь: "Ага, прокатывает" - и становится только хуже", - резюмировал Лещук.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. В первом туре "Динамо" на своем поле сыграет с самарскими "Крыльями Советов".