Лещук отметил жесткую дисциплину в "Динамо" при тренере Шварце

Также вратарь сравнил двух тренеров, при которых "Динамо" было ближе всего к трофеям: со Шварцем "бело-голубые" дошли до финала Кубка России, с чехом Марцелом Личкой в 30-м туре чемпионата-2023/24 упустили шанс выиграть титул. "Общее у него и Марцела Лички — атакующий футбол. И там, и там больше упор на атаку, хотя Шварц больше заставляет думать об обороне. Что разного? Пусть будет дисциплина - при Шварце она жесткая. Не скажу, что Марцел пушистый, но где-то могли быть поблажки, кому-то что-то мог простить, кто-то мог где-то задержаться - здесь же на секунду опоздать нельзя", - отметил он.