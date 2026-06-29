В России отложили изменение условий по семейной ипотеке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти примут решение об изменении условий льготной семейной ипотеки не ранее 1 октября.
- До этой даты все условия по программе "Семейная ипотека" сохраняются без изменений.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Решение об изменении условий льготной семейной ипотеки будет принято не ранее 1 октября, сообщило Министерство финансов.
"Заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения президента России продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы льготного ипотечного кредитования", — говорится в материалах на сайте ведомства.
Как отмечается, до этой даты все условия по программе "Семейная ипотека" сохраняются без изменений.
Ранее в июне замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщал, что правила измененной семейной ипотеки озвучат после 1 июля. Она, по его словам, будет направлена на стимулирование рождаемости.
Семейная ипотека позволяет оформить или рефинансировать уже действующий жилищный кредит по льготной ставке до шести процентов годовых. Программой могут воспользоваться семьи с ребенком до шести лет включительно, двумя и более несовершеннолетними детьми, ребенком с инвалидностью.
Первоначальный взнос — от 20 процентов, максимальный размер кредита — 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для остальных регионов — шесть миллионов рублей. Также по семейной ипотеке можно приобрести вторичное жилье в городах с малым объемом жилищного строительства.