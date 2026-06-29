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В России отложили изменение условий по семейной ипотеке - РИА Новости, 29.06.2026
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19:07 29.06.2026 (обновлено: 19:27 29.06.2026)
В России отложили изменение условий по семейной ипотеке

Минфин: решение по изменению семейной ипотеки примут не ранее 1 октября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОтделение банка
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти примут решение об изменении условий льготной семейной ипотеки не ранее 1 октября.
  • До этой даты все условия по программе "Семейная ипотека" сохраняются без изменений.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Решение об изменении условий льготной семейной ипотеки будет принято не ранее 1 октября, сообщило Министерство финансов.
"Заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения президента России продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы льготного ипотечного кредитования", — говорится в материалах на сайте ведомства.
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Как отмечается, до этой даты все условия по программе "Семейная ипотека" сохраняются без изменений.
Ранее в июне замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщал, что правила измененной семейной ипотеки озвучат после 1 июля. Она, по его словам, будет направлена на стимулирование рождаемости.
Семейная ипотека позволяет оформить или рефинансировать уже действующий жилищный кредит по льготной ставке до шести процентов годовых. Программой могут воспользоваться семьи с ребенком до шести лет включительно, двумя и более несовершеннолетними детьми, ребенком с инвалидностью.
Первоначальный взнос — от 20 процентов, максимальный размер кредита — 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для остальных регионов — шесть миллионов рублей. Также по семейной ипотеке можно приобрести вторичное жилье в городах с малым объемом жилищного строительства.
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