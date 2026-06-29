Валиева в шикарной форме! Почему чемпионка опять готова покорять мир

Камила Валиева – среди фаворитов сезона! Но где ее конкретное место? РИА Новости раскладывает сильные и очень сильные стороны чемпионки. Слабых у нее нет.

Запас ее спортивной злости неиссякаем, хватит и на десятерых. Нынешние правила и тренды Международного союза конькобежцев (ISU) идеально садятся на фигуристок ее типажа. Думаете, прыжки обесценились? Нет, они - львиная часть программы. Просто цена потери от неуверенной дорожки и вращения может стать решающей, а не как раньше. Но у Валиевой же с этим полный порядок.

Тренер

Болельщик привык видеть Валиеву с Этери Тутберидзе, но полгода назад их сотрудничество завершилось. Других вариантов, кроме как уйти в академию Татьяны Навки к Светлане Соколовской, у Камилы, как говорят источники РИА Новости, толком не было.

Соколовская имеет огромный опыт успешной работы с мужчинами. Она привела Александра Самарина к серебру чемпионата Европы, а через несколько лет ее ученик Марк Кондратюк стал чемпионом Европы, а потом внес значительный вклад в победу российской сборной на олимпийском командном турнире в Пекине (впоследствии нашей команде присудили бронзу). А Григорий Федоров выиграл первый чемпионат России по прыжкам.

Но в женском одиночном сопоставимых результатов достигнуть Соколовской не удавалось. Это не критично, но когда к тебе приходит спортсмен уровня Валиевой, нужно мобилизовывать все ресурсы.

Пока что промежуточные итоги сотрудничества Соколовской с Валиевой будут одной из самых интересных тем сезона. Ну а сейчас фигуристка и тренер ищут себя в новых ролях. Валиева – в статусе примы где-либо еще, кроме "Хрустального", а Соколовская – в ипостаси тонкого тренера-психолога, в руки которого попал непростой, но мощный материал.

Новый контент

Женские прыжки ультра-си все еще не до конца изучены, и потолок возможности человеческого организма не прощупан полностью. И все же 19-летняя фигуристка, в былые годы прыгавшая набор из тройного акселя, четверного тулупа и сальхова, с высокой вероятностью не пойдет дальше привычных границ.

Тем более, что даже 50% от того технического контента в чистом исполнении практически гарантированно принесет ей успех. Общая прыжковая сложность с олимпийского цикла 2018-2022 заметно снизилась, а сокращение количества прыжковых элементов в произвольной программе с 7 до 6 повышает цену возможной ошибки. Излишний риск больше не гарантирует успех, зато качество в абсолюте способно сворачивать горы.

По этой причине прямо сейчас нет необходимости прыгать что-либо, кроме четверного тулупа. Одного-двух таких элементов наверняка хватит для решения задач любой сложности.

Программы

Пожалуй, самая интересная часть. Известно, что короткую программу Камиле поставил француз Бенуа Ришо, а над произвольной работала Анжелика Крылова. Фигуристка впервые в карьере работает с большим количеством разнообразных хореографов-постановщиков, что почти наверняка разнообразит ее собственное видение фигурного катания. Далеко не факт, что мы увидим новые хореографические приемы, но обертка гарантированно будет необычной.

Так, по информации РИА Новости, обе новые программы Валиевой будут выходом из зоны комфорта. Про короткую высказываются в духе "что-то новенькое" и "такого она еще не катала". Примерно так же характеризовал свою работу и Ришо.

Ставка на эксперименты в короткой кажется верным шагом – меньше хронометраж, не так много прыжков, так что от хореографии ничего не должно отвлекать. Удивлять в произвольной сложнее, особенно если учитывать долгий перерыв в стартах. Валиева, как говорят опрошенные РИА Новости источники, находится в "шикарной форме", но физическая готовность должна идти в связке с соревновательным тонусом – чего у нее по понятным причинам пока еще нет.