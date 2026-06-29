Рейтинг@Mail.ru
Валиева в шикарной форме! Почему чемпионка опять готова покорять мир - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:42 29.06.2026

Валиева в шикарной форме! Почему чемпионка опять готова покорять мир

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Камила Валиева – среди фаворитов сезона! Но где ее конкретное место? РИА Новости раскладывает сильные и очень сильные стороны чемпионки. Слабых у нее нет.
Запас ее спортивной злости неиссякаем, хватит и на десятерых. Нынешние правила и тренды Международного союза конькобежцев (ISU) идеально садятся на фигуристок ее типажа. Думаете, прыжки обесценились? Нет, они - львиная часть программы. Просто цена потери от неуверенной дорожки и вращения может стать решающей, а не как раньше. Но у Валиевой же с этим полный порядок.

Тренер

Болельщик привык видеть Валиеву с Этери Тутберидзе, но полгода назад их сотрудничество завершилось. Других вариантов, кроме как уйти в академию Татьяны Навки к Светлане Соколовской, у Камилы, как говорят источники РИА Новости, толком не было.
Соколовская имеет огромный опыт успешной работы с мужчинами. Она привела Александра Самарина к серебру чемпионата Европы, а через несколько лет ее ученик Марк Кондратюк стал чемпионом Европы, а потом внес значительный вклад в победу российской сборной на олимпийском командном турнире в Пекине (впоследствии нашей команде присудили бронзу). А Григорий Федоров выиграл первый чемпионат России по прыжкам.
Но в женском одиночном сопоставимых результатов достигнуть Соколовской не удавалось. Это не критично, но когда к тебе приходит спортсмен уровня Валиевой, нужно мобилизовывать все ресурсы.
Пока что промежуточные итоги сотрудничества Соколовской с Валиевой будут одной из самых интересных тем сезона. Ну а сейчас фигуристка и тренер ищут себя в новых ролях. Валиева – в статусе примы где-либо еще, кроме "Хрустального", а Соколовская – в ипостаси тонкого тренера-психолога, в руки которого попал непростой, но мощный материал.
Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Конец света после Валиевой: Тутберидзе и Тарасова кричат о пропаже талантов
24 июня, 14:26

Новый контент

Женские прыжки ультра-си все еще не до конца изучены, и потолок возможности человеческого организма не прощупан полностью. И все же 19-летняя фигуристка, в былые годы прыгавшая набор из тройного акселя, четверного тулупа и сальхова, с высокой вероятностью не пойдет дальше привычных границ.
Тем более, что даже 50% от того технического контента в чистом исполнении практически гарантированно принесет ей успех. Общая прыжковая сложность с олимпийского цикла 2018-2022 заметно снизилась, а сокращение количества прыжковых элементов в произвольной программе с 7 до 6 повышает цену возможной ошибки. Излишний риск больше не гарантирует успех, зато качество в абсолюте способно сворачивать горы.
По этой причине прямо сейчас нет необходимости прыгать что-либо, кроме четверного тулупа. Одного-двух таких элементов наверняка хватит для решения задач любой сложности.
Юлия Ефимова - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
"Не дождетесь". Чем сейчас занимается главная красотка российского спорта
Вчера, 15:09

Программы

Пожалуй, самая интересная часть. Известно, что короткую программу Камиле поставил француз Бенуа Ришо, а над произвольной работала Анжелика Крылова. Фигуристка впервые в карьере работает с большим количеством разнообразных хореографов-постановщиков, что почти наверняка разнообразит ее собственное видение фигурного катания. Далеко не факт, что мы увидим новые хореографические приемы, но обертка гарантированно будет необычной.
Так, по информации РИА Новости, обе новые программы Валиевой будут выходом из зоны комфорта. Про короткую высказываются в духе "что-то новенькое" и "такого она еще не катала". Примерно так же характеризовал свою работу и Ришо.
Ставка на эксперименты в короткой кажется верным шагом – меньше хронометраж, не так много прыжков, так что от хореографии ничего не должно отвлекать. Удивлять в произвольной сложнее, особенно если учитывать долгий перерыв в стартах. Валиева, как говорят опрошенные РИА Новости источники, находится в "шикарной форме", но физическая готовность должна идти в связке с соревновательным тонусом – чего у нее по понятным причинам пока еще нет.
До контрольных прокатов еще два летних месяца, но уже сейчас кажется, что Камилу планомерно ведут к ударному возвращению. Вопрос в том, на каких стартах оно состоится.
Фигурное катание. Чемпионат России 2026 по прыжкам - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Должна побеждать Валиеву и Трусову: что случилось с Алисой Двоеглазовой
9 июня, 16:58
 
Фигурное катаниеСветлана СоколовскаяАлександр СамаринКамила ВалиеваМеждународный союз конькобежцев (ISU)Авторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Бразилия
    Япония
    2
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Германия
    Парагвай
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Р. Сафиуллин
    47636
    66367
  • Теннис
    Завершен
    М. Чилич
    Д. Медведев
    124
    666
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Захарова
    66
    32
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    T. Kostovic
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    М. Френх
    А. Калинская
    64
    76
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    П. Удварди
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Линетт
    М. Андреева
    54
    76
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нидерланды
    Марокко
    1
    2
  • Футбол
    30.06 20:00
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
  • Футбол
    01.07 00:00
    Франция
    Швеция
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала