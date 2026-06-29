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"Не будет приказывать": в Польше пришли в ярость после заявления Зеленского - РИА Новости, 29.06.2026
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02:04 29.06.2026 (обновлено: 08:18 29.06.2026)
"Не будет приказывать": в Польше пришли в ярость после заявления Зеленского

Экс-премьер Польши Миллер раскритиковал заявление Зеленского о пантеоне героев

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские политики и общественные деятели раскритиковали планы Владимира Зеленского создать пантеон «героев» Украины.
  • Экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что никто не будет приказывать полякам, кому помогать, а кому нет.
  • По мнению лидера партии «Левые» в польском Сейме Анны-Марии Жуковской, Зеленский специально принимает спорные решения, направленные против Польши.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Польские политики и общественные деятели раскритиковали планы Владимира Зеленского создать так называемый пантеон “героев” Украины.
"Зеленский: "Никто и никогда не будет приказывать нам, каких героев уважать". — Ну и хорошо. Никто и никогда не будет приказывать нам, кому помогать, а кому нет", — написал экс-премьер министр Польши Лешек Миллер в соцсети X.
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По словам замминистра государственных активов Польши Роберта Кропивницкого, если Зеленский хочет обострить отношение с Варшавой, то его ждет разочарование.
"По случаю Дня Конституции Украины Зеленский объявил о внесении законопроекта о Национальном пантеоне. Очень вероятно, что там будет (один из главарей УПА*) Шухевич. Интересно, будут ли там Хмельницкий и Переяславское соглашение", — написал в X президент Ассоциации предпринимателей и работодателей Польши Цезарий Казмерчак.
По мнению лидера партии "Левые" в польском Сейме Анны-Марии Жуковской, Зеленский специально принимает спорные решения, направленные против Польши, набирая политические очки в глазах противников Варшавы в ЕС.
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Вчера во время празднования Дня Конституции Украины Зеленский заявил, что никто никогда не будет указывать украинцам, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарными и каких героев уважать. Ранее Владимир Зеленский объявил о внесении законопроекта об Украинском национальном пантеоне, в который будут включены люди, сражавшиеся за Украину в разные эпохи.
Президент Польши 19 июня объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА*. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика Навроцкого может плохо для него закончиться.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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В миреПольшаУкраинаВаршаваВладимир ЗеленскийЛешек МиллерАндрей МельникЕвросоюзВооруженные силы УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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