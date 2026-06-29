Вчера во время празднования Дня Конституции Украины Зеленский заявил, что никто никогда не будет указывать украинцам, как жить, как говорить, кого любить, кому быть благодарными и каких героев уважать. Ранее Владимир Зеленский объявил о внесении законопроекта об Украинском национальном пантеоне, в который будут включены люди, сражавшиеся за Украину в разные эпохи.

Президент Польши 19 июня объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации на Украине главарей УПА*. В ответ глава киевского режима заявил, что подобная риторика Навроцкого может плохо для него закончиться.



В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.