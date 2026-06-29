Недовольные призовыми теннисисты договорились с руководством Уимблдона

"После конструктивных встреч между представителями игроков и руководством Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), организующего Уимблдон, состоявшихся в выходные, игроки подтвердили, что с понедельника возобновят обычную работу со СМИ на турнире. Это решение основано на обязательстве Уимблдона представить конкретные предложения по всем трем пунктам, изложенным игроками в июльском обращении 2025 года", - говорится в заявлении.

"Основные вопросы остаются нерешенными, и игроки внимательно оценят предложения после их получения. Игроки также во время турнира предоставят Уимблдону запрошенную дополнительную информацию в связи с этими предложениями. Конструктивный диалог с Уимблдоном и другими турнирами Большого шлема будет продолжен. Игроки и AELTC пока не будут давать дальнейших комментариев", - уточняется в заявлении спортсменов.