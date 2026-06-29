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Недовольные призовыми теннисисты договорились с руководством Уимблдона - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Теннис
 
11:50 29.06.2026 (обновлено: 12:37 29.06.2026)
Недовольные призовыми теннисисты договорились с руководством Уимблдона

Ведущие теннисисты возобновят обычную работу со СМИ на Уимблдоне

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкУимблдон
Уимблдон - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущие теннисисты возобновят обычную работу со СМИ на Уимблдоне после общения с руководством турнира.
  • Теннисисты подтвердили возобновление работы со СМИ после обещаний Уимблдона представить конкретные предложения по призовым.
  • Основные вопросы остаются нерешенными, и игроки продолжат диалог с Уимблдоном и другими турнирами Большого шлема.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Ведущие теннисисты возобновят обычную работу со СМИ на Уимблдоне после общения с руководством турнира на фоне протеста из-за размера призовых, сообщается в заявлении игроков, опубликованном журналистом Беном Ротенбергом в соцсети X.
В мае 20 ведущих теннисистов мира, включая первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, подписали письмо, в котором выразили недовольство уровнем призовых на турнирах Большого шлема. На "Ролан Гаррос" игроки ограничили общение со СМИ 15 минутами. Спортсмены приняли аналогичное решение и для Уимблдона.
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"После конструктивных встреч между представителями игроков и руководством Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), организующего Уимблдон, состоявшихся в выходные, игроки подтвердили, что с понедельника возобновят обычную работу со СМИ на турнире. Это решение основано на обязательстве Уимблдона представить конкретные предложения по всем трем пунктам, изложенным игроками в июльском обращении 2025 года", - говорится в заявлении.
"Основные вопросы остаются нерешенными, и игроки внимательно оценят предложения после их получения. Игроки также во время турнира предоставят Уимблдону запрошенную дополнительную информацию в связи с этими предложениями. Конструктивный диалог с Уимблдоном и другими турнирами Большого шлема будет продолжен. Игроки и AELTC пока не будут давать дальнейших комментариев", - уточняется в заявлении спортсменов.
Призовой фонд Уимблдона в 2026 году был увеличен на 20% - до 85,7 млн долларов. По данным СМИ, игроки добиваются большей доли доходов турнира: текущий показатель составляет около 14,4-15%, тогда как представители теннисистов рассчитывали минимум на 16%. Турнир пройдет с 29 июня по 12 июля на травяных кортах в Лондоне.
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