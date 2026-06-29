NYT рассказала о доле сыновей Трампа в проекте по вольфраму в Казахстане

Краткий пересказ от РИА ИИ Инвесторы фирмы, частично принадлежащей сыновьям Дональда Трампа, получили 20-процентную долю в структуре, связанной с проектом по добыче вольфрама в Казахстане.

Американская сторона в лице Говарда Латника и Дональда Трампа добилась от казахстанского лидера согласия предоставить американской компании доступ к запасам вольфрама.

Инвестиционная компания Cantor Fitzgerald, контролируемая семьей Латника, помогла привлечь 210 миллионов долларов для связанной со сделкой структуры.

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Инвесторы фирмы, частично принадлежащей сыновьям президента США Дональда Трампа, получили долю в 20% в структуре, связанной с проектом по добыче вольфрама в Казахстане, пишет Инвесторы фирмы, частично принадлежащей сыновьям президента США Дональда Трампа, получили долю в 20% в структуре, связанной с проектом по добыче вольфрама в Казахстане, пишет New York Times

По данным издания, в сентябре прошлого года американская сторона (глава минторга Говард Латник – очно и президент Дональд Трамп — по телефону) добились от казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева согласия "предоставить малоизвестной американской компании доступ к одному из крупнейших в мире неразработанных запасов вольфрама".

"Возможность увидели не только Трамп и Латник. Их сыновья вскоре начали вести бизнес с партнерами по сделке, которую вели их отцы", – указывает газета.

По ее данным, инвесторы компании Dominari Securities, частично принадлежащей двум старшим сыновьям президента США — Дональду Трампу-младшему и Эрику Трампу — вместе с другими партнерами получили 20-процентную долю в корпоративной структуре, связанной с казахстанским проектом.