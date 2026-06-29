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NYT рассказала о доле сыновей Трампа в проекте по вольфраму в Казахстане - РИА Новости, 29.06.2026
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02:11 29.06.2026 (обновлено: 05:56 29.06.2026)
NYT рассказала о доле сыновей Трампа в проекте по вольфраму в Казахстане

NYT: сыновья Трампа получат 20% в проекте по вольфраму в Казахстане

© AP Photo / Christian HartmannДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Christian Hartmann
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инвесторы фирмы, частично принадлежащей сыновьям Дональда Трампа, получили 20-процентную долю в структуре, связанной с проектом по добыче вольфрама в Казахстане.
  • Американская сторона в лице Говарда Латника и Дональда Трампа добилась от казахстанского лидера согласия предоставить американской компании доступ к запасам вольфрама.
  • Инвестиционная компания Cantor Fitzgerald, контролируемая семьей Латника, помогла привлечь 210 миллионов долларов для связанной со сделкой структуры.
ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Инвесторы фирмы, частично принадлежащей сыновьям президента США Дональда Трампа, получили долю в 20% в структуре, связанной с проектом по добыче вольфрама в Казахстане, пишет New York Times.
По данным издания, в сентябре прошлого года американская сторона (глава минторга Говард Латник – очно и президент Дональд Трамп — по телефону) добились от казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева согласия "предоставить малоизвестной американской компании доступ к одному из крупнейших в мире неразработанных запасов вольфрама".
"Возможность увидели не только Трамп и Латник. Их сыновья вскоре начали вести бизнес с партнерами по сделке, которую вели их отцы", – указывает газета.
По ее данным, инвесторы компании Dominari Securities, частично принадлежащей двум старшим сыновьям президента США — Дональду Трампу-младшему и Эрику Трампу — вместе с другими партнерами получили 20-процентную долю в корпоративной структуре, связанной с казахстанским проектом.
Также, отмечает NYT, инвестиционная компания Cantor Fitzgerald, контролируемая семьей Латника и курируемая его сыновьями Брэндоном и Кайлом, помогла одному из ведущих инвесторов, работавших с Dominari по казахстанской сделке, привлечь 210 миллионов долларов для связанной структуры.
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