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БПЛА "Герань" поразили пункт управления РЭБ ВСУ в Никополе - РИА Новости, 29.06.2026
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13:18 29.06.2026 (обновлено: 13:57 29.06.2026)
БПЛА "Герань" поразили пункт управления РЭБ ВСУ в Никополе

МО РФ: БПЛА "Герань" поразили пункт управления РЭБ ВСУ в Никополе

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пункт управления 310-го отдельного полка радиоэлектронной борьбы ВСУ поражен ударом беспилотника "Герань" в Днепропетровской области.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пункт управления полка радиоэлектронной борьбы ВСУ поражен ударом беспилотника "Герань" в Днепропетровской области, сообщило министерство обороны России.
Минобороны России опубликовало кадры поражения расчетов БПЛА "Герань" пункта управления подразделения РЭБ ВСУ в Днепропетровской области. В военном ведомстве подчеркнули, что в результате разведывательных мероприятий подразделениями ВС РФ в одном из районов города Никополь в Днепропетровской области был обнаружен пункт управления 310-го отдельного полка радиоэлектронной борьбы ВСУ.
"Командованием было принято решение на нанесение по цели высокоточного удара. В результате профессиональной боевой работы расчета БПЛА "Герань" пункт управления полка РЭБ противника был успешно поражен", - говорится в сообщении.
На опубликованном видео зафиксировалось активное возгорание пункта.​
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