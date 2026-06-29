БПЛА "Герань" поразили пункт управления РЭБ ВСУ в Никополе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пункт управления 310-го отдельного полка радиоэлектронной борьбы ВСУ поражен ударом беспилотника "Герань" в Днепропетровской области.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пункт управления полка радиоэлектронной борьбы ВСУ поражен ударом беспилотника "Герань" в Днепропетровской области, сообщило министерство обороны России.
Минобороны России опубликовало кадры поражения расчетов БПЛА "Герань" пункта управления подразделения РЭБ ВСУ в Днепропетровской области. В военном ведомстве подчеркнули, что в результате разведывательных мероприятий подразделениями ВС РФ в одном из районов города Никополь в Днепропетровской области был обнаружен пункт управления 310-го отдельного полка радиоэлектронной борьбы ВСУ.
"Командованием было принято решение на нанесение по цели высокоточного удара. В результате профессиональной боевой работы расчета БПЛА "Герань" пункт управления полка РЭБ противника был успешно поражен", - говорится в сообщении.
На опубликованном видео зафиксировалось активное возгорание пункта.