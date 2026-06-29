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ВС России при освобождении Богодаровки уничтожили более взвода ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы России освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области.

В ходе боев в районе Богодаровки уничтожено более взвода живой силы противника, 3 боевые бронированные машины, 7 единиц автомобильной техники и свыше 60 гексакоптеров типа «Баба-Яга».

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили более взвода ВСУ при освобождении населенного пункта Богодаровка в Днепропетровской области, сообщили Минобороны РФ.

Министерство обороны России в понедельник сообщило, что штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Богодаровка, вытеснив украинские формирования с занимаемых рубежей на правом берегу реки Гайчур.

"В ходе боев в районе населенного пункта уничтожено более взвода живой силы противника, 3 боевые бронированные машины, 7 единиц автомобильной техники, а также свыше 60 гексакоптеров типа "Баба-Яга"", - говорится в сообщении.