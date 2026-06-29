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ВС России при освобождении Богодаровки уничтожили более взвода ВСУ - РИА Новости, 29.06.2026
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12:25 29.06.2026 (обновлено: 18:19 29.06.2026)
ВС России при освобождении Богодаровки уничтожили более взвода ВСУ

Минобороны РФ показало кадры освобождения Богодаровки в Днепропетровской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области.
  • В ходе боев в районе Богодаровки уничтожено более взвода живой силы противника, 3 боевые бронированные машины, 7 единиц автомобильной техники и свыше 60 гексакоптеров типа «Баба-Яга».
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили более взвода ВСУ при освобождении населенного пункта Богодаровка в Днепропетровской области, сообщили Минобороны РФ.
Министерство обороны России в понедельник сообщило, что штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Богодаровка, вытеснив украинские формирования с занимаемых рубежей на правом берегу реки Гайчур.
"В ходе боев в районе населенного пункта уничтожено более взвода живой силы противника, 3 боевые бронированные машины, 7 единиц автомобильной техники, а также свыше 60 гексакоптеров типа "Баба-Яга"", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что занятый рубеж у Александровки создает условия для дальнейшего продвижения группировки "Восток" в Днепропетровской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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