Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области.
- В ходе боев в районе Богодаровки уничтожено более взвода живой силы противника, 3 боевые бронированные машины, 7 единиц автомобильной техники и свыше 60 гексакоптеров типа «Баба-Яга».
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили более взвода ВСУ при освобождении населенного пункта Богодаровка в Днепропетровской области, сообщили Минобороны РФ.
Министерство обороны России в понедельник сообщило, что штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Богодаровка, вытеснив украинские формирования с занимаемых рубежей на правом берегу реки Гайчур.
"В ходе боев в районе населенного пункта уничтожено более взвода живой силы противника, 3 боевые бронированные машины, 7 единиц автомобильной техники, а также свыше 60 гексакоптеров типа "Баба-Яга"", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что занятый рубеж у Александровки создает условия для дальнейшего продвижения группировки "Восток" в Днепропетровской области.
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