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Суд приговорил жителя Ингушетии к девяти годам тюрьмы за пьяное ДТП - РИА Новости, 29.06.2026
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17:01 29.06.2026 (обновлено: 17:03 29.06.2026)
Суд приговорил жителя Ингушетии к девяти годам тюрьмы за пьяное ДТП

Суд в Ингушетии приговорил местного жителя к девяти годам тюрьмы за пьяное ДТП

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ингушетии суд приговорил местного жителя к девяти годам колонии-поселения за смертельное ДТП.
  • Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, лишенный прав, сбил трех жителей Дагестана, которые участвовали в оформлении другого ДТП.
  • Суд также удовлетворил иски потерпевших о возмещении морального вреда и материального ущерба на общую сумму 3 миллиона 130 тысяч рублей.
НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к девяти годам колонии-поселения местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на лишение прав, сел за руль и насмерть сбил трех жителей Дагестана, сообщили в прокуратуре региона.
По данным ведомства, ночью 11 августа 2025 года лишенный водительских прав 36-летний житель республики в состоянии алкогольного опьянения на автомашине Mercedes-Benz E 400, несмотря на включенные проблесковые маячки автомобиля ГИБДД, сбил трех жителей Дагестана, которые участвовали в оформлении ранее произошедшего ДТП. От полученных травм все трое скончались.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 3 миллиона рублей, а также 130 тысяч рублей материального ущерба.
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ПроисшествияРеспублика ИнгушетияГИБДД МВД РФРеспублика Дагестан
 
 
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