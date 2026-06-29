Суд приговорил жителя Ингушетии к девяти годам тюрьмы за пьяное ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ингушетии суд приговорил местного жителя к девяти годам колонии-поселения за смертельное ДТП.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, лишенный прав, сбил трех жителей Дагестана, которые участвовали в оформлении другого ДТП.

Суд также удовлетворил иски потерпевших о возмещении морального вреда и материального ущерба на общую сумму 3 миллиона 130 тысяч рублей.

НАЛЬЧИК, 29 июн – РИА Новости. Суд в Ингушетии приговорил к девяти годам колонии-поселения местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на лишение прав, сел за руль и насмерть сбил трех жителей Дагестана, сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, ночью 11 августа 2025 года лишенный водительских прав 36-летний житель республики в состоянии алкогольного опьянения на автомашине Mercedes-Benz E 400, несмотря на включенные проблесковые маячки автомобиля ГИБДД , сбил трех жителей Дагестана, которые участвовали в оформлении ранее произошедшего ДТП. От полученных травм все трое скончались.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года", - говорится в сообщении.