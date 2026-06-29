В Москве рассмотрят дела о злоупотреблениях с гособоронзаказом на Каспии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хамовнический суд Москвы рассмотрит дела о злоупотреблениях при выполнении ООО "Уралвоенпроект" гособоронзаказа на благоустройство береговой инфраструктуры на объекте "Каспий".
- Гендиректор компании Александр Кацер, бенефициар Андрей Ансимов и предприниматель Максим Скворцов обвиняются в злоупотреблении полномочиями.
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы рассмотрит два дела о злоупотреблениях при выполнении ООО "Уралвоенпроект" гособоронзаказа на благоустройство береговой инфраструктуры на объекте "Каспий", где базируется Военно-морской флот, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Занимавший должность гендиректора ООО "Уралвоенпроект" Александр Кацер, бенефициар компании Андрей Ансимов и предприниматель Максим Скворцов обвиняются в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (по пунктам "а", "б" части 2 статьи 201.1 УК РФ).
Согласно документам, 29 июня 2022 года Минобороны России заключило госконтракт с "Военно-строительной компанией" на проведение строительно-монтажных работ по объекту "Основной пункт базирования "Каспий" на территории Республики Дагестан, береговая инфраструктура", где базируется Каспийская флотилия ВМФ России. По контракту компания должна была заняться обустройством территории зоны вдоль береговой линии.
Спустя два месяца после заключения контракт Ансимов "принял решение о необходимости создания организованной преступной группы" и привлек Кацера и Скворцова, благодаря им с "Уралвоентпроектом" на бесконкурентной основе заключили контракт.
Как указывало следствие, фигуранты "заключили "мнимые" и "притворные" сделки с аффилированными и фиктивными организациями и осуществили нецелевое расходование средств путем вывода денег на счета подконтрольных лиц вместо финансирования строительства". При этом для создания видимости выполнения работ они частично исполнили обязательства.
В обвинительном заключении также указано, что в результате совершенного преступления интересам государства в лице Минобороны РФ и ФГУП "ГУСС" причинен существенный вред путем нецелевого использования бюджетных средств и срыва сроков строительства объекта "Основной пункт базирования "Каспий".
В начале апреля уголовное дело Скворцова и Кацера поступило в Хамовнический суд Москвы, однако было направлено по подсудности в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Прокуратура обжаловала решение, и Мосгорсуд вернул его обратно в Хамовнический суд для рассмотрения в другом составе суда.
Дело Ансимова было выделено в отдельное производство, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение, его дело рассмотрит этот же суд. Дата пока не назначена.