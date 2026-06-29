В Москве рассмотрят дела о злоупотреблениях с гособоронзаказом на Каспии

Краткий пересказ от РИА ИИ Хамовнический суд Москвы рассмотрит дела о злоупотреблениях при выполнении ООО "Уралвоенпроект" гособоронзаказа на благоустройство береговой инфраструктуры на объекте "Каспий".

Гендиректор компании Александр Кацер, бенефициар Андрей Ансимов и предприниматель Максим Скворцов обвиняются в злоупотреблении полномочиями.

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Хамовнический суд Москвы рассмотрит два дела о злоупотреблениях при выполнении ООО "Уралвоенпроект" гособоронзаказа на благоустройство береговой инфраструктуры на объекте "Каспий", где базируется Военно-морской флот, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

Занимавший должность гендиректора ООО "Уралвоенпроект" Александр Кацер, бенефициар компании Андрей Ансимов и предприниматель Максим Скворцов обвиняются в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (по пунктам "а", "б" части 2 статьи 201.1 УК РФ ).

Согласно документам, 29 июня 2022 года Минобороны России заключило госконтракт с "Военно-строительной компанией" на проведение строительно-монтажных работ по объекту "Основной пункт базирования "Каспий" на территории Республики Дагестан , береговая инфраструктура", где базируется Каспийская флотилия ВМФ России. По контракту компания должна была заняться обустройством территории зоны вдоль береговой линии.

Спустя два месяца после заключения контракт Ансимов "принял решение о необходимости создания организованной преступной группы" и привлек Кацера и Скворцова, благодаря им с "Уралвоентпроектом" на бесконкурентной основе заключили контракт.

Как указывало следствие, фигуранты "заключили "мнимые" и "притворные" сделки с аффилированными и фиктивными организациями и осуществили нецелевое расходование средств путем вывода денег на счета подконтрольных лиц вместо финансирования строительства". При этом для создания видимости выполнения работ они частично исполнили обязательства.

В обвинительном заключении также указано, что в результате совершенного преступления интересам государства в лице Минобороны РФ и ФГУП "ГУСС" причинен существенный вред путем нецелевого использования бюджетных средств и срыва сроков строительства объекта "Основной пункт базирования "Каспий".

В начале апреля уголовное дело Скворцова и Кацера поступило в Хамовнический суд Москвы, однако было направлено по подсудности в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Прокуратура обжаловала решение, и Мосгорсуд вернул его обратно в Хамовнический суд для рассмотрения в другом составе суда.