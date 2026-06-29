Студента в Омске могли убить по заказу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омске на пустыре неподалеку от Сыропятского тракта обнаружено тело молодого человека с признаками насильственной смерти.
- Силовые структуры рассматривают версию заказного убийства, задержаны семеро подозреваемых из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, вопрос об их аресте решается.
ОМСК, 29 июн - РИА Новости. Омского студента могли убить по заказу, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Мать молодого человека сообщила в полицию о пропаже сына. Полицейские нашли тело молодого человека на пустыре неподалеку от Сыропятского тракта. На теле были признаки насильственной смерти. Оперативникам удалось задержать группу из семи человек в возрасте 22-24 лет, среди которых были и девушки.
"Рассматривается несколько версий. Среди них есть и заказное убийство", - рассказали в силовых структурах.
Подозреваемые специально приехали для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Ранее они не были знакомы и познакомились друг с другом в интернете. Решается вопрос об их аресте.
Среди убийц студента в Омске были две девушки
Вчера, 10:49