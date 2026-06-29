Студента в Омске могли убить по заказу

Мать молодого человека сообщила в полицию о пропаже сына. Полицейские нашли тело молодого человека на пустыре неподалеку от Сыропятского тракта. На теле были признаки насильственной смерти. Оперативникам удалось задержать группу из семи человек в возрасте 22-24 лет, среди которых были и девушки.