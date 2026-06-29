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Студента в Омске могли убить по заказу - РИА Новости, 29.06.2026
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12:27 29.06.2026
Студента в Омске могли убить по заказу

РИА Новости: убийство омского студента могло быть заказным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омске на пустыре неподалеку от Сыропятского тракта обнаружено тело молодого человека с признаками насильственной смерти.
  • Силовые структуры рассматривают версию заказного убийства, задержаны семеро подозреваемых из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, вопрос об их аресте решается.
ОМСК, 29 июн - РИА Новости. Омского студента могли убить по заказу, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Мать молодого человека сообщила в полицию о пропаже сына. Полицейские нашли тело молодого человека на пустыре неподалеку от Сыропятского тракта. На теле были признаки насильственной смерти. Оперативникам удалось задержать группу из семи человек в возрасте 22-24 лет, среди которых были и девушки.
"Рассматривается несколько версий. Среди них есть и заказное убийство", - рассказали в силовых структурах.
Подозреваемые специально приехали для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Ранее они не были знакомы и познакомились друг с другом в интернете. Решается вопрос об их аресте.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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