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Лантратова рассказала о числе журналистов, посетивших Старобельск - РИА Новости, 29.06.2026
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14:38 29.06.2026
Лантратова рассказала о числе журналистов, посетивших Старобельск

Лантратова: 50 журналистов посетили место удара ВСУ по Старобельску

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время встречи
Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Место удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске посетили 50 журналистов из разных стран мира, сообщила Лантратова.
  • По ее словам, они убедились, что никакой военной базы в здании не было, и увидели следы трагедии.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Место удара ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития колледжа в Старобельске посетили 50 журналистов из разных стран мира, они убедились, что никакой военной базы там не было, заявила на встрече с президентом России Владимиром Путиным уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Путин в понедельник провел встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой.
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"Не могу не сказать, и это очень важно, про трагедию в Старобельске. Когда все это произошло, а это нельзя назвать никак, кроме как военное преступление, я выехала на территорию. Здесь, спасибо министерству иностранных дел, Минобороны, был организован приезд 50 журналистов из разных стран мира", - сказала Лантратова на встрече с главой государства.
Омбудсмен отметила, что со всеми представителями СМИ они зашли в каждую комнату общежития колледжа в Старобельске.
"Конечно, никакой военной базы они там не увидели. Они увидели окровавленные одеяла, личные фотографии, игрушки детей. Мы с ними пообщались", - подчеркнула она.
Лантратова также рассказала главе государства, что встретилась с родителями погибших детей и навестила пострадавших в больнице.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил о террористической атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
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