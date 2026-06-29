Лантратова рассказала о числе журналистов, посетивших Старобельск

Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время встречи

Президент России Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время встречи

Краткий пересказ от РИА ИИ Место удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске посетили 50 журналистов из разных стран мира, сообщила Лантратова.

По ее словам, они убедились, что никакой военной базы в здании не было, и увидели следы трагедии.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Место удара ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития колледжа в Старобельске посетили 50 журналистов из разных стран мира, они убедились, что никакой военной базы там не было, заявила на встрече с президентом России Владимиром Путиным уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Путин в понедельник провел встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой.

"Не могу не сказать, и это очень важно, про трагедию в Старобельске. Когда все это произошло, а это нельзя назвать никак, кроме как военное преступление, я выехала на территорию. Здесь, спасибо министерству иностранных дел, Минобороны, был организован приезд 50 журналистов из разных стран мира", - сказала Лантратова на встрече с главой государства.

Омбудсмен отметила, что со всеми представителями СМИ они зашли в каждую комнату общежития колледжа в Старобельске.

"Конечно, никакой военной базы они там не увидели. Они увидели окровавленные одеяла, личные фотографии, игрушки детей. Мы с ними пообщались", - подчеркнула она.

Лантратова также рассказала главе государства, что встретилась с родителями погибших детей и навестила пострадавших в больнице.