Ученые показали распад крупного пятна на Солнце

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН опубликовала видео, на котором заметен распад крупного пятна на поверхности Солнца.
- На опубликованных кадрах также видно появление новой активной области к северу от солнечного экватора, и ученые отмечают, что практически любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие 2–3 суток приведет к фронтальному удару по Земле.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН опубликовала видео, на котором заметен распад крупного пятна на поверхности Солнца.
"Монолитная структура размером больше чем планета Юпитер распадается на куски и "тонет" в солнечном океане", - говорится в описании к видео в Telegram-канале лаборатории.
Также на опубликованных кадрах видно появление новой активной области к северу от солнечного экватора.
"На Землю в данный момент смотрят сразу два крупных активных центра, нижний из которых остается самым большим в этом году. Практически любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие 2-3 суток приведет к фронтальному удару по Земле. Пока обе области молчат", - добавили ученые.