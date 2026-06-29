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Ученые показали распад крупного пятна на Солнце - РИА Новости, 29.06.2026
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Наука
 
12:36 29.06.2026
Ученые показали распад крупного пятна на Солнце

Лаборатория ИКИ РАН опубликовала видео распада крупного пятна на Солнце

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramРаспад пятна в центре Солнца
Распад пятна в центре Солнца - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Распад пятна в центре Солнца
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН опубликовала видео, на котором заметен распад крупного пятна на поверхности Солнца.
  • На опубликованных кадрах также видно появление новой активной области к северу от солнечного экватора, и ученые отмечают, что практически любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие 2–3 суток приведет к фронтальному удару по Земле.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН опубликовала видео, на котором заметен распад крупного пятна на поверхности Солнца.
"Монолитная структура размером больше чем планета Юпитер распадается на куски и "тонет" в солнечном океане", - говорится в описании к видео в Telegram-канале лаборатории.
Также на опубликованных кадрах видно появление новой активной области к северу от солнечного экватора.
"На Землю в данный момент смотрят сразу два крупных активных центра, нижний из которых остается самым большим в этом году. Практически любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие 2-3 суток приведет к фронтальному удару по Земле. Пока обе области молчат", - добавили ученые.
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