СК возбудил дело после крушения самолета в Ленинградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ленинградской области при аварийной посадке сверхлегкого самолета погиб один человек.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после крушения в воскресенье сверхлегкого самолета в Ленинградской области, при котором погиб один человек, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В воскресенье региональное управление МЧС РФ сообщало о гибели одного человека при аварийной посадке сверхлегкого самолета в Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что самолетом Е-12 управлял его 70-летний владелец, и на расстоянии двух километров от посадочной площадки Сельцо Волосовского района при выполнении полета на высоте 300 метров произошло крушение. В результате удара воздушного судна о землю пилот погиб.