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СК возбудил дело после крушения самолета в Ленинградской области - РИА Новости, 29.06.2026
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12:00 29.06.2026 (обновлено: 13:26 29.06.2026)
СК возбудил дело после крушения самолета в Ленинградской области

СК: уголовное дело возбуждено после крушения самолета в Ленинградской области

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураПоследствия падения сверхлегкого самолета на аэродроме поселка Сельцо Ленинградской области
Последствия падения сверхлегкого самолета на аэродроме поселка Сельцо Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
Последствия падения сверхлегкого самолета на аэродроме поселка Сельцо Ленинградской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области при аварийной посадке сверхлегкого самолета погиб один человек.
  • Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после крушения в воскресенье сверхлегкого самолета в Ленинградской области, при котором погиб один человек, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
В воскресенье региональное управление МЧС РФ сообщало о гибели одного человека при аварийной посадке сверхлегкого самолета в Ленинградской области.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что самолетом Е-12 управлял его 70-летний владелец, и на расстоянии двух километров от посадочной площадки Сельцо Волосовского района при выполнении полета на высоте 300 метров произошло крушение. В результате удара воздушного судна о землю пилот погиб.
В ведомстве добавили, что в рамках расследования рассматриваются различные версии произошедшего.
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