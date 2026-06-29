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Синнер в пяти сетах обыграл Кецмановича на старте Уимблдона - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Теннис
 
19:11 29.06.2026
Синнер в пяти сетах обыграл Кецмановича на старте Уимблдона

Первая ракетка мира Синнер в пяти сетах обыграл Кецмановича на старте Уимблдона

© Соцсети спортсменаЯнник Синнер
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Соцсети спортсмена
Янник Синнер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Янник Синнер обыграл Миомира Кецмановича в первом круге Уимблдона со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3.
  • Во втором раунде Синнер сыграет с португальцем Нуну Боржешем.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл серба Миомира Кецмановича в первом круге Уимблдона, проходящего на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой Синнера над Кецмановичем со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 30 минут.
Роман Сафиуллин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Сафиуллин в драматичном матче обыграл Рублева на старте Уимблдона
Вчера, 17:17
Во втором раунде действующий победитель Уимблдона сыграет с португальцем Нуну Боржешем.
Результаты других матчей:
Каспер Рууд (Норвегия, 11-й номер посева) - Хуберт Хуркач (Польша) - 4:6, 2:6, 6:7 (7:9);
Александр Мюллер (Франция) - Томми Пол (США, 21) - 1:6, 2:6, 1:6;
Майкл Чжэн (США) - Кэмерон Норри (Великобритания, 26) - 6:7 (7:9), 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (10:4).
Теннисные мячи, травяной корт - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Финалистка "Ролан Гаррос" Хвалиньская проиграла на старте Уимблдона
Вчера, 16:21
 
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