Сервисы стали предупреждать россиян о отключении входа через Apple и Google

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские сервисы предупреждают пользователей о невозможности входа через Apple ID и Google с 6 июля.

Путин подписал закон, вводящий штрафы за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов, если не предложен разрешенный в России способ.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские сервисы стали предупреждать своих пользователей о невозможности входа через Apple ID и Google с 6 июля, обратило внимание РИА Новости.

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для владельцев сайта или сервиса в случае авторизации пользователей с помощью зарубежных сервисов или за то, что они не предложили для этого ни одного разрешенного в РФ способа. Согласно закону, для граждан штраф будет составлять 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц - 30-50 тысяч рублей, для юрлиц - 500-700 тысяч рублей.

"С 6 июля вход через Apple ID и Google станет недоступен по требованию закона №149-ФЗ. Привяжите номер телефона, чтобы сохранить профиль", - говорится в смс сервиса "2ГИС".

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщал, что обычных пользователей интернета такая норма не коснется – только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон. Инициатива, по его словам, направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран.