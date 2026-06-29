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Сервисы стали предупреждать россиян о отключении входа через Apple и Google - РИА Новости, 29.06.2026
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19:36 29.06.2026 (обновлено: 19:40 29.06.2026)
Сервисы стали предупреждать россиян о отключении входа через Apple и Google

Сервисы предупредили россиян об отключении входа через Apple и Google с 6 июля

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские сервисы предупреждают пользователей о невозможности входа через Apple ID и Google с 6 июля.
  • Путин подписал закон, вводящий штрафы за авторизацию пользователей с помощью зарубежных сервисов, если не предложен разрешенный в России способ.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские сервисы стали предупреждать своих пользователей о невозможности входа через Apple ID и Google с 6 июля, обратило внимание РИА Новости.
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для владельцев сайта или сервиса в случае авторизации пользователей с помощью зарубежных сервисов или за то, что они не предложили для этого ни одного разрешенного в РФ способа. Согласно закону, для граждан штраф будет составлять 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц - 30-50 тысяч рублей, для юрлиц - 500-700 тысяч рублей.
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"С 6 июля вход через Apple ID и Google станет недоступен по требованию закона №149-ФЗ. Привяжите номер телефона, чтобы сохранить профиль", - говорится в смс сервиса "2ГИС".
Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщал, что обычных пользователей интернета такая норма не коснется – только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон. Инициатива, по его словам, направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран.
Депутат отмечал, что ранее в силу вступила норма, по которой авторизация пользователей, находящихся на территории РФ, возможна одним из следующих способов: с использованием номера мобильного телефона, с использованием ЕСИА или ЕБС, с использованием российского сервиса авторизации. Закон вводит штрафы за неисполнение этих обязанностей владельцем информационного ресурса.
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ТехнологииРоссияВладимир ПутинАнтон ГорелкинAppleGoogleГосдума РФ
 
 
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