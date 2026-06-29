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Сафиуллин в драматичном матче обыграл Рублева на старте Уимблдона - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
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Теннис
 
17:17 29.06.2026 (обновлено: 17:22 29.06.2026)
Сафиуллин в драматичном матче обыграл Рублева на старте Уимблдона

Андрей Рублев проиграл 132-й ракетке мира Роману Сафиуллину на старте Уимблдона

© Фото : Соцсети СафиуллинаРоман Сафиуллин
Роман Сафиуллин - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Соцсети Сафиуллина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Андрей Рублев уступил Роману Сафиуллину в первом круге Уимблдонского турнира.
  • Роман Сафиуллин пробился в основную сетку Уимблдона через квалификацию и во втором круге сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев уступил своему соотечественнику Роману Сафиуллину в первом круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12) в пользу Сафиуллина, который пробился в основную сетку Уимблдона через квалификацию. Рублев получил 12-й номер посева. Спортсмены провели на корте 3 часа 58 минут.
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Wimbledon ATP
29 июня 2026 • начало в 13:15
Завершен
Андрей Рублев
2 : 34:67:66:33:66:7
Роман Сафиуллин
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российская теннисистка Эрика Андреева - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Сестра Мирры Андреевой вышла во второй круг квалификации Уимблдона
23 июня, 16:25
Во втором круге Сафиуллин сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом.

Результаты других матчей дня:

  • Рафаэль Ходар (23-й номер посева, Испания) - Феликс Гилл (Великобритания) - 6:3, 6:3, 7:5;
  • Далибор Сврчина (Чехия) - Лернер Тьен (16, США) - 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 3:6;
  • Эмилио Нава (США) - Игнасио Бусе (31, Перу) - 6:7 (3:7), 6:3, 5:7, 0:6.
Хольгер Руне - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Руне не выступит на Уимблдонском турнире
19 июня, 00:44
 
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