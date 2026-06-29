Сафиуллин в драматичном матче обыграл Рублева на старте Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Андрей Рублев уступил Роману Сафиуллину в первом круге Уимблдонского турнира.
- Роман Сафиуллин пробился в основную сетку Уимблдона через квалификацию и во втором круге сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев уступил своему соотечественнику Роману Сафиуллину в первом круге Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12) в пользу Сафиуллина, который пробился в основную сетку Уимблдона через квалификацию. Рублев получил 12-й номер посева. Спортсмены провели на корте 3 часа 58 минут.
Wimbledon ATP
29 июня 2026 • начало в 13:15
Завершен
Во втором круге Сафиуллин сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом.
Результаты других матчей дня:
- Рафаэль Ходар (23-й номер посева, Испания) - Феликс Гилл (Великобритания) - 6:3, 6:3, 7:5;
- Далибор Сврчина (Чехия) - Лернер Тьен (16, США) - 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 3:6;
- Эмилио Нава (США) - Игнасио Бусе (31, Перу) - 6:7 (3:7), 6:3, 5:7, 0:6.
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