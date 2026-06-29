Паузы на питье воды в матчах РПЛ будут осуществляться при необходимости

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перерывы на питье воды в матчах РПЛ будут осуществляться по решению судьи и при необходимости.
- Коммерческая составляющая будет отрабатываться в случае соответствующих запросов.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Перерывы на питье воды в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) будут осуществляться при необходимости, коммерческая составляющая будет отрабатываться в случае соответствующих запросов, сообщил РИА Новости председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.
На чемпионате мира по футболу, который проходит в Канаде, Мексике и США, действует правило, согласно которому футболисты имеют обязательный трехминутный перерыв в каждом тайме матча. ФИФА неоднократно критиковали за это решение, организацию обвиняли в жажде наживы, так как в паузах вещатели получают возможность показывать рекламные ролики.
"Что касается водопоя, то это право судьи. У нас чемпионат длинный, поэтому вполне возможно, что где-то эти перерывы будут нужны, где-то нет. Относительно коммерческой составляющей, если запросы будут, наша коммерческая служба будет отрабатывать – можно ли размещать рекламу и прочее. А мы будем действовать по погоде, потому что о каком перерыве можно говорить, условно, в ноябре", - сказал Каманцев.
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