Паузы на питье воды в матчах РПЛ будут осуществляться при необходимости

"Что касается водопоя, то это право судьи. У нас чемпионат длинный, поэтому вполне возможно, что где-то эти перерывы будут нужны, где-то нет. Относительно коммерческой составляющей, если запросы будут, наша коммерческая служба будет отрабатывать – можно ли размещать рекламу и прочее. А мы будем действовать по погоде, потому что о каком перерыве можно говорить, условно, в ноябре", - сказал Каманцев.