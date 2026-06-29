Краткий пересказ от РИА ИИ Криштиану Роналду в стартовых матчах чемпионата мира по футболу часто не может найти себя на поле, считает Валерий Непомнящий.

Португальцы на групповой стадии сыграли вничью с командами ДР Конго и Колумбии, а также разгромили соперников из Узбекистана и вышли в 1/16 финала турнира.

Непомнящий считает, что Роналду не хватает тонкости в игре, как у Лионеля Месси, и ему нужно больше пауз и ожидания перед действиями на поле.

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Португальский нападающий Криштиану Роналду в стартовых матчах чемпионата мира по футболу часто не может найти себя на поле, игроку не хватает тонких решений аргентинца Лионеля Месси, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий.

Португальцы на групповой стадии сыграли вничью с командами ДР Конго (1:1) и Колумбии (0:0), а также разгромили соперников из Узбекистана (5:0). На счету Роналду два мяча, забитых в ворота команды из Средней Азии. Сборная тренера Роберто Мартинеса вышла в 1/16 финала турнира со второго места, пропустив вперед колумбийцев. В первом раунде плей-офф португальцы в ночь на 3 июля сыграют с бронзовым призером чемпионата мира – 2022 сборной Хорватии.

"Я смотрел неудачную игру Роналду и ту, в которой он забил два гола. Мне кажется, что в первом матче партнеры никак не могли его найти. Он же не Месси, он играет на первой линии, и туда же надо доставлять мячи. А этого не было. Он готов морально, но слишком напряжен и зажат. И не может, как Месси, где-то затаиться: он все время бегает, как, извините, рысак", - сказал Непомнящий.

"Криштиану надо бы взять паузу, где-то постоять, подождать, а потом ворваться на свободное пространство. Такой тонкости в игре, какая есть у Месси, ему не хватает. От Роналду многое ждут, и он действительно хочет многое показать. Он очень старается, и ему хочется блеснуть. Но пока он не справляется с ожиданиями - и со своими, и болельщиков", - отметил собеседник агентства.