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В Таиланде считают невозможными гастроли Пугачевой из-за высокого гонорара - РИА Новости, 29.06.2026
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Шоубиз
 
23:52 29.06.2026 (обновлено: 23:53 29.06.2026)
В Таиланде считают невозможными гастроли Пугачевой из-за высокого гонорара

РИА Новости: в Таиланде считают невозможными гастроли Пугачевой за $2 млн

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алла Пугачева . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько российских СМИ сообщили о якобы полученном певицей Аллой Пугачевой предложении выступить в Таиланде с гонораром в два миллиона долларов за два концерта.
  • Россияне, связанные с таиландским шоу-бизнесом, заявили, что такие гастроли невозможны из-за отсутствия достаточного количества заинтересованной публики.
  • По словам анонимных собеседников агентства, билеты на концерты Пугачевой стоили бы в несколько раз дороже, чем все, что продавалось в Таиланде до сих пор, и не нашли бы достаточного спроса среди местных жителей и экспатов.
БАНГКОК, 29 июн - РИА Новости. Гастроли певицы Аллы Пугачевой в Таиланде с гонораром в 2 миллиона долларов за два выступления невозможны - в стране нет достаточного количества заинтересованной публики, готовой покупать настолько дорогие билеты на ее концерты, рассказали РИА Новости россияне, связанные с таиландским шоу-бизнесом.
Ранее в понедельник несколько российских СМИ сообщали, что певица якобы получила предложение о выступлениях в Таиланде с гонораром в два миллиона долларов за два концерта и VIP-билетами по 30 тысяч долларов.
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Источник: Пугачева отказалась от корпоратива на Кипре за миллионы рублей
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"Никто из нас и никто из наших таиландских партнеров не делал таких предложений Алле Пугачевой. Такие гастроли попросту невозможны, потому что в Таиланде нет такого количества потенциальных слушателей, готовых покупать дорогие билеты на концерты Пугачевой", - сказали собеседники агентства, попросившие об анонимности, так как они не уполномочены таиландскими компаниями давать комментарии СМИ.
По их словам, при гонораре исполнительницы в размере двух миллионов долларов билеты стоили бы "в несколько раз дороже, чем все, что здесь продавалось до сих пор".
"Тайская и иностранная публика Пугачеву не знает. А достаточного количества российских экспатов, способных заплатить за концерт в несколько раз дороже, чем они платили за билеты на концерты других российских звезд на Пхукете и в Паттайе, здесь точно не найдется", - полагают собеседники агентства.
Ранее на Пхукете и в Паттайе проходили концерты таких русскоязычных звезд, как группа "Ленинград", Диана Арбенина, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев и других исполнителей и коллективов.
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ШоубизТаиландПхукет (остров)ПаттайяАлла ПугачеваДиана АрбенинаЛайма ВайкулеЛенинград
 
 
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