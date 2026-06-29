В Таиланде считают невозможными гастроли Пугачевой из-за высокого гонорара

Краткий пересказ от РИА ИИ Несколько российских СМИ сообщили о якобы полученном певицей Аллой Пугачевой предложении выступить в Таиланде с гонораром в два миллиона долларов за два концерта.

Россияне, связанные с таиландским шоу-бизнесом, заявили, что такие гастроли невозможны из-за отсутствия достаточного количества заинтересованной публики.

По словам анонимных собеседников агентства, билеты на концерты Пугачевой стоили бы в несколько раз дороже, чем все, что продавалось в Таиланде до сих пор, и не нашли бы достаточного спроса среди местных жителей и экспатов.

БАНГКОК, 29 июн - РИА Новости. Гастроли певицы Аллы Пугачевой в Таиланде с гонораром в 2 миллиона долларов за два выступления невозможны - в стране нет достаточного количества заинтересованной публики, готовой покупать настолько дорогие билеты на ее концерты, рассказали РИА Новости россияне, связанные с таиландским шоу-бизнесом.

Ранее в понедельник несколько российских СМИ сообщали, что певица якобы получила предложение о выступлениях в Таиланде с гонораром в два миллиона долларов за два концерта и VIP-билетами по 30 тысяч долларов.

« "Никто из нас и никто из наших таиландских партнеров не делал таких предложений Алле Пугачевой . Такие гастроли попросту невозможны, потому что в Таиланде нет такого количества потенциальных слушателей, готовых покупать дорогие билеты на концерты Пугачевой", - сказали собеседники агентства, попросившие об анонимности, так как они не уполномочены таиландскими компаниями давать комментарии СМИ.

По их словам, при гонораре исполнительницы в размере двух миллионов долларов билеты стоили бы "в несколько раз дороже, чем все, что здесь продавалось до сих пор".

"Тайская и иностранная публика Пугачеву не знает. А достаточного количества российских экспатов, способных заплатить за концерт в несколько раз дороже, чем они платили за билеты на концерты других российских звезд на Пхукете и в Паттайе, здесь точно не найдется", - полагают собеседники агентства.