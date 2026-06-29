Президент Федерации футбола Саудовской Аравии объявил об уходе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясер Аль-Мисхаль объявил об уходе с поста после того, как сборная страны не вышла в плей-офф чемпионата мира 2026 года.
- Сборная Саудовской Аравии заняла последнее место в группе H, набрав 2 очка.
- Ясер Аль-Мисхаль взял на себя полную ответственность за неудачное выступление сборной и попросил прощения у болельщиков.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясер Аль-Мисхаль объявил об уходе с поста после того, как сборная страны не вышла в плей-офф чемпионата мира 2026 года.
Сборная Саудовской Аравии выступала на турнире в группе H, где в первом туре сыграла вничью с командой Уругвая (1:1), потерпела разгромное поражение от испанцев (0:4) и сыграла вничью с командой Кабо-Верде (0:0). Саудовские футболисты набрали 2 очка и заняли последнее место в группе.
"Невыход нашей национальной сборной в плей-офф чемпионата мира по футболу - это результат, который не соответствует нашим общим амбициям. Я беру на себя полную ответственность за это и прошу прощения у всех, кто надеялся увидеть нашу сборную в лучшем положении. Я покидаю пост, но останусь верным солдатом на службе своей родине и ее мудрому руководству, продолжая поддерживать все, что способствует развитию и успеху саудовского спорта", - написал Аль-Мисхаль в соцсети Х.
Функционер возглавлял Федерацию футбола Саудовской Аравии с 2019 года. За это время команда дважды выходила в финальную часть чемпионата мира
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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