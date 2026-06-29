Президент Федерации футбола Саудовской Аравии объявил об уходе

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясер Аль-Мисхаль объявил об уходе с поста после того, как сборная страны не вышла в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

"Невыход нашей национальной сборной в плей-офф чемпионата мира по футболу - это результат, который не соответствует нашим общим амбициям. Я беру на себя полную ответственность за это и прошу прощения у всех, кто надеялся увидеть нашу сборную в лучшем положении. Я покидаю пост, но останусь верным солдатом на службе своей родине и ее мудрому руководству, продолжая поддерживать все, что способствует развитию и успеху саудовского спорта", - написал Аль-Мисхаль в соцсети Х.