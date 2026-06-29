Рейтинг@Mail.ru
Президент Федерации футбола Саудовской Аравии объявил об уходе - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:27 29.06.2026
Президент Федерации футбола Саудовской Аравии объявил об уходе

Ясер Аль-Мисхаль покинул пост президента Федерации футбола Саудовской Аравии

© REUTERS / BRETT DAVISЭпизод матча Испании против Саудовской Аравии на ЧМ-2026
Эпизод матча Испании против Саудовской Аравии на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / BRETT DAVIS
Эпизод матча Испании против Саудовской Аравии на ЧМ-2026. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясер Аль-Мисхаль объявил об уходе с поста после того, как сборная страны не вышла в плей-офф чемпионата мира 2026 года.
  • Сборная Саудовской Аравии заняла последнее место в группе H, набрав 2 очка.
  • Ясер Аль-Мисхаль взял на себя полную ответственность за неудачное выступление сборной и попросил прощения у болельщиков.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясер Аль-Мисхаль объявил об уходе с поста после того, как сборная страны не вышла в плей-офф чемпионата мира 2026 года.
Сборная Саудовской Аравии выступала на турнире в группе H, где в первом туре сыграла вничью с командой Уругвая (1:1), потерпела разгромное поражение от испанцев (0:4) и сыграла вничью с командой Кабо-Верде (0:0). Саудовские футболисты набрали 2 очка и заняли последнее место в группе.
"Невыход нашей национальной сборной в плей-офф чемпионата мира по футболу - это результат, который не соответствует нашим общим амбициям. Я беру на себя полную ответственность за это и прошу прощения у всех, кто надеялся увидеть нашу сборную в лучшем положении. Я покидаю пост, но останусь верным солдатом на службе своей родине и ее мудрому руководству, продолжая поддерживать все, что способствует развитию и успеху саудовского спорта", - написал Аль-Мисхаль в соцсети Х.
Функционер возглавлял Федерацию футбола Саудовской Аравии с 2019 года. За это время команда дважды выходила в финальную часть чемпионата мира
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Стали известны 28 из 32 участников плей-офф ЧМ
27 июня, 11:26
 
ФутболСпортСаудовская АравияУругвайКабо-ВердеЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    ЮАР
    Канада
    0
    1
  • Футбол
    29.06 20:00
    Бразилия
    Япония
  • Футбол
    29.06 23:30
    Германия
    Парагвай
  • Футбол
    30.06 04:00
    Нидерланды
    Марокко
  • Футбол
    30.06 20:00
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала