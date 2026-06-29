Пегула вышла во второй раунд Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская теннисистка Джессика Пегула пробилась во второй раунд Уимблдонского турнира, обыграв в первом круге чешку Дарью Видманову.
- Во втором раунде она сыграет против испанки Сары Соррибес-Тормо.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Четвертая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула пробилась во второй раунд Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Wimbledon WTA
29 июня 2026 • начало в 13:15
Завершен
2 : 07:56:3
Во втором раунде Пегула сыграет против испанки Сары Соррибес-Тормо, которая в первом раунде победила Викторию Хименес-Касинцеву из Андорры со счетом 6:2, 6:3.
Также во второй раунд пробилась 11-я ракетка турнира из Швейцарии Белинда Бенчич, в первом круге она одержала победу над британкой Микой Стойсавлевич - 6:2, 6:1.