Пегула вышла во второй раунд Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ Американская теннисистка Джессика Пегула пробилась во второй раунд Уимблдонского турнира, обыграв в первом круге чешку Дарью Видманову.

Во втором раунде она сыграет против испанки Сары Соррибес-Тормо.

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Четвертая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула пробилась во второй раунд Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

В матче первого круга Пегула , посеянная под четвертым номером, обыграла представительницу Чехии Дарью Видманову со счетом 7:5, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 13 минут.

Во втором раунде Пегула сыграет против испанки Сары Соррибес-Тормо, которая в первом раунде победила Викторию Хименес-Касинцеву из Андорры со счетом 6:2, 6:3.