Рейтинг@Mail.ru
"Реал" оставил аргентинца Паса в "Комо" по просьбе игрока - РИА Новости Спорт, 29.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:55 29.06.2026
"Реал" оставил аргентинца Паса в "Комо" по просьбе игрока

"Реал" оставил полузащитника сборной Аргентины Паса в "Комо" по просьбе игрока

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Аргентины по футболу Нико Пас продолжит выступать в итальянском клубе «Комо».
  • Мадридский «Реал» имеет одностороннее право выкупа Нико Паса в сезоне 2027/28 за 80 миллионов евро.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Аргентины по футболу Нико Пас продолжит выступать в итальянском клубе "Комо", но выкупить игрока сможет только мадридский "Реал", сообщается на сайте "сливочных".
Соглашение между клубами заключено по просьбе игрока на сезон-2026/27. Оно предусматривает, что "Реал" имеет одностороннее право выкупа Паса в сезоне-2027/28. По сообщению СМИ, сумма компенсации составляет 80 миллионов евро.
Пас является воспитанником "Реала" и перешел в "Комо" в 2024 году. В минувшем сезоне 21-летний полузащитник забил 13 мячей в 40 матчах за "Комо" во всех турнирах. На его счету один гол в 11 играх за национальную команду. На текущий момент он принимает участие в чемпионате мира 2026 года.
Российский полузащитник Реал Сосьедад Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Агент Захаряна ответил на вопрос о переговорах с "Краснодаром" по трансферу
Вчера, 11:48
 
ФутболСпортАргентинаРеал МадридКомо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Бразилия
    Япония
    2
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Германия
    Парагвай
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Р. Сафиуллин
    47636
    66367
  • Теннис
    Завершен
    М. Чилич
    Д. Медведев
    124
    666
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    А. Захарова
    66
    32
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    T. Kostovic
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    М. Френх
    А. Калинская
    64
    76
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    П. Удварди
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Линетт
    М. Андреева
    54
    76
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нидерланды
    Марокко
    1
    2
  • Футбол
    30.06 20:00
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
  • Футбол
    01.07 00:00
    Франция
    Швеция
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала