"Реал" оставил аргентинца Паса в "Комо" по просьбе игрока

Соглашение между клубами заключено по просьбе игрока на сезон-2026/27. Оно предусматривает, что "Реал" имеет одностороннее право выкупа Паса в сезоне-2027/28. По сообщению СМИ, сумма компенсации составляет 80 миллионов евро.

Пас является воспитанником "Реала" и перешел в "Комо" в 2024 году. В минувшем сезоне 21-летний полузащитник забил 13 мячей в 40 матчах за "Комо" во всех турнирах. На его счету один гол в 11 играх за национальную команду. На текущий момент он принимает участие в чемпионате мира 2026 года.