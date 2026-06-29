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В Омске уточнили число подозреваемых по делу об убийстве студента - РИА Новости, 29.06.2026
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13:26 29.06.2026 (обновлено: 16:19 29.06.2026)
В Омске уточнили число подозреваемых по делу об убийстве студента

Шесть человек проходят подозреваемыми по делу об убийстве студента в Омске

© Фото : Суды Омской областиИзбрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске
Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Суды Омской области
Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шесть человек, включая двух девушек, проходят подозреваемыми по делу о жестоком убийстве студента в Омске, сообщили в пресс-службе судов города.
ОМСК, 29 июн — РИА Новости. Шесть человек проходят подозреваемыми по делу о жестоком убийстве студента в Омске, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.
"Шесть человек, включая двух девушек, проходят подозреваемыми", — рассказал собеседник агентства.
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Подозреваемые в убийстве студента в Омске заманили его золотом
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Мать студента одного из омских вузов подала заявление о пропаже сына 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла его тело с признаками насильственной смерти на заброшенной территории у Сыропятского тракта.
Оперативники задержали группу подозреваемых в возрасте от 22 до 24 лет. По данным прокуратуры и МВД, они приехали из Петербурга и Екатеринбурга, нигде не работают, не учатся и лишь недавно познакомились друг с другом в интернете.
По полученным данным, злоумышленники тщательно готовились к преступлению — разработали план, купили скотч, пакеты и перчатки, придумали алиби. Они заманили потерпевшего на пустырь, связали, нанесли несколько ударов ножом и попытались спрятать тело.
Суд арестовал четырех из шести фигурантов, еще двум изберут меру пресечения 30 июня.
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