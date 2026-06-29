Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске

Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске

В Омске уточнили число подозреваемых по делу об убийстве студента

Краткий пересказ от РИА ИИ Шесть человек, включая двух девушек, проходят подозреваемыми по делу о жестоком убийстве студента в Омске, сообщили в пресс-службе судов города.

ОМСК, 29 июн — РИА Новости. Шесть человек проходят подозреваемыми по делу о жестоком убийстве студента в Омске, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города.

"Шесть человек, включая двух девушек, проходят подозреваемыми", — рассказал собеседник агентства.

Мать студента одного из омских вузов подала заявление о пропаже сына 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла его тело с признаками насильственной смерти на заброшенной территории у Сыропятского тракта.

Оперативники задержали группу подозреваемых в возрасте от 22 до 24 лет. По данным прокуратуры и МВД, они приехали из Петербурга Екатеринбурга , нигде не работают, не учатся и лишь недавно познакомились друг с другом в интернете.

По полученным данным, злоумышленники тщательно готовились к преступлению — разработали план, купили скотч, пакеты и перчатки, придумали алиби. Они заманили потерпевшего на пустырь, связали, нанесли несколько ударов ножом и попытались спрятать тело.