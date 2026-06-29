Подозреваемые в убийстве студента в Омске заманили его золотом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омске семеро молодых людей в возрасте 22–24 лет подозреваются в убийстве студента.
- Подозреваемые заманили потерпевшего обещанием передать золотой самородок, после чего обездвижили его и переместили на пустырь.
- По данным прокуратуры и МВД, подозреваемые приехали для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга и готовились к убийству, в том числе продумав алиби.
ОМСК, 29 июн - РИА Новости. Подозреваемые в убийстве студента в Омске заманили его обещанием передать золотой самородок, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Мать студента одного из омских вузов 21 июня сообщила в полицию о пропаже сына. Позже полицейские на пустыре нашли тело молодого человека с признаками насильственной смерти. Задержаны семь человек в возрасте 22-24 лет, среди которых две девушки. Одна из версий – заказное убийство.
«
"Обвиняемые заманили потерпевшего под предлогом передать ему золотой самородок. Они договорились о встрече рядом с заброшенным зданием. Там они его обездвижили и переместили на пустырь", - рассказали в пресс-службе.
По данным прокуратуры и МВД, подозреваемые приехали для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга и готовились к убийству, в том числе продумав алиби. Все они безработные, познакомились друг с другом недавно в интернете. Решается вопрос об их аресте.