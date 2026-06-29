Подозреваемые в убийстве студента в Омске заманили его золотом

Мать студента одного из омских вузов 21 июня сообщила в полицию о пропаже сына. Позже полицейские на пустыре нашли тело молодого человека с признаками насильственной смерти. Задержаны семь человек в возрасте 22-24 лет, среди которых две девушки. Одна из версий – заказное убийство.