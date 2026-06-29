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Подозреваемые в убийстве студента в Омске заманили его золотом - РИА Новости, 29.06.2026
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12:51 29.06.2026
Подозреваемые в убийстве студента в Омске заманили его золотом

Подозреваемые в убийстве студента в Омске заманили его на пустырь золотом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омске семеро молодых людей в возрасте 22–24 лет подозреваются в убийстве студента.
  • Подозреваемые заманили потерпевшего обещанием передать золотой самородок, после чего обездвижили его и переместили на пустырь.
  • По данным прокуратуры и МВД, подозреваемые приехали для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга и готовились к убийству, в том числе продумав алиби.
ОМСК, 29 июн - РИА Новости. Подозреваемые в убийстве студента в Омске заманили его обещанием передать золотой самородок, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Мать студента одного из омских вузов 21 июня сообщила в полицию о пропаже сына. Позже полицейские на пустыре нашли тело молодого человека с признаками насильственной смерти. Задержаны семь человек в возрасте 22-24 лет, среди которых две девушки. Одна из версий – заказное убийство.
«
"Обвиняемые заманили потерпевшего под предлогом передать ему золотой самородок. Они договорились о встрече рядом с заброшенным зданием. Там они его обездвижили и переместили на пустырь", - рассказали в пресс-службе.
По данным прокуратуры и МВД, подозреваемые приехали для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга и готовились к убийству, в том числе продумав алиби. Все они безработные, познакомились друг с другом недавно в интернете. Решается вопрос об их аресте.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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