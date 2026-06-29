Среди убийц студента в Омске были две девушки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По делу об убийстве омского студента подозреваемыми проходят две девушки, всего задержали группу из семи человек в возрасте 22–24 лет.
- Подозреваемые специально приехали для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, ранее они не были знакомы и познакомились в интернете.
ОМСК, 29 июн - РИА Новости. Подозреваемыми по делу об убийстве омского студента проходят две девушки, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Мать студента одного из омских вузов сообщила в полицию о пропаже сына. Позже полицейские нашли тело молодого человека. На теле были признаки насильственной смерти. Оперативникам удалось задержать группу из семи человек в возрасте 22-24 лет.
"В группу входили семь человек. Среди них были две девушки. Мотивы по-прежнему выясняются", - рассказал источник.
Подозреваемые специально приехали для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Ранее они не были знакомы и познакомились друг с другом в интернете. Решается вопрос об их аресте.
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