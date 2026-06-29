Среди убийц студента в Омске были две девушки

ОМСК, 29 июн - РИА Новости. Подозреваемыми по делу об убийстве омского студента проходят две девушки, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Мать студента одного из омских вузов сообщила в полицию о пропаже сына. Позже полицейские нашли тело молодого человека. На теле были признаки насильственной смерти. Оперативникам удалось задержать группу из семи человек в возрасте 22-24 лет.