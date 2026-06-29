Подозреваемые в убийстве студента в Омске приехали из других городов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омске на пустыре около Сыропятского тракта обнаружено тело студента с признаками насильственной смерти.
- Подозреваемых в убийстве, группу из семи человек в возрасте 22–24 лет, задержали оперативники; они приехали в Омск из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.
- По словам подозреваемых, убитый должен был им деньги, однако эта версия проверяется.
ОМСК, 29 июн - РИА Новости. Подозреваемые в убийстве омского студента специально приехали для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сообщение о пропаже студента одного из городских вузов поступило в полицию 21 июня. Сотрудники полиции обнаружили его тело с признаками насильственной смерти на пустыре около Сыропятского тракта. Молодого человека заманили на пустырь и нанесли несколько ножевых ранений. Оперативники задержали группу из семи человек в возрасте 22-24 лет.
"Подозреваемые ранее не были знакомы. Они недавно познакомились друг с другом в интернете. В Омск приехали из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. По их словам, молодой человек должен был им деньги. Эта версия проверяется, так как никто из них не может назвать точную сумму. Все они безработные и не учащиеся", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Решается вопрос об аресте подозреваемых. Расследование продолжается.