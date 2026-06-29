Подозреваемые в убийстве студента в Омске приехали из других городов

ОМСК, 29 июн - РИА Новости. Подозреваемые в убийстве омского студента специально приехали для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сообщение о пропаже студента одного из городских вузов поступило в полицию 21 июня. Сотрудники полиции обнаружили его тело с признаками насильственной смерти на пустыре около Сыропятского тракта. Молодого человека заманили на пустырь и нанесли несколько ножевых ранений. Оперативники задержали группу из семи человек в возрасте 22-24 лет.