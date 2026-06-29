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Ученый рассказал, где лучше всего наблюдать серебристые облака - РИА Новости, 29.06.2026
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03:05 29.06.2026
Ученый рассказал, где лучше всего наблюдать серебристые облака

Угольников: серебристые облака лучше всего наблюдать за городом

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкОблака
Облака - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Серебристые облака лучше всего наблюдать за городом, вдали от городской засветки.
  • Серебристые облака лучше всего видны в средней полосе России (на широте от 50 до 60 градусов) в июне и июле.
  • Частота появления серебристых облаков в последнее время увеличилась, что может быть связано с охлаждением летней мезосферы и увеличением содержания водяного пара в атмосфере.
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Появляющиеся летом серебристые облака лучше всего наблюдать за городом, вдали от городской засветки, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник института космических исследований РАН, кандидат физико-математических наук Олег Угольников.
По словам ученого, серебристые облака лучше всего видны в средней полосе России (на широте от 50 до 60 градусов) в июне и июле. В это время температура в верхней мезосфере на высоте 80-85 километров может опускаться ниже порога в 145 К, при котором на этих высотах могут образовываться ледяные частицы, и, подсвеченные Солнцем, они и становятся тем, что называют серебристыми облаками.
"Южнее температуры не столь низкие, а севернее наступают "белые ночи", и небо слишком светлое для наблюдений серебристых облаков. Наблюдать их можно всюду, но лучше - за городом: меньше засветки, более открытый горизонт. Спрогнозировать появление серебристых облаков сложно. Бывает пятидневная периодичность за счет планетарных волн, но это далеко не всегда", - отметил Угольников.
По словам собеседника, есть тенденция, что частота появления серебристых облаков в последнее время увеличилась.
"Это может происходить из-за постепенного охлаждения летней мезосферы за счет парникового эффекта - в верхних слоях он понижает температуру, задерживая тепловое излучение Земли над поверхностью, а также увеличения содержания водяного пара на разных высотах в атмосфере", - рассказал ученый.
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