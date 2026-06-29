Ученый рассказал, где лучше всего наблюдать серебристые облака

"Южнее температуры не столь низкие, а севернее наступают "белые ночи", и небо слишком светлое для наблюдений серебристых облаков. Наблюдать их можно всюду, но лучше - за городом: меньше засветки, более открытый горизонт. Спрогнозировать появление серебристых облаков сложно. Бывает пятидневная периодичность за счет планетарных волн, но это далеко не всегда", - отметил Угольников.