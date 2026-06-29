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Нетаньяху заявил, что привлечет внимание США к риторике Эрдогана - РИА Новости, 29.06.2026
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11:55 29.06.2026
Нетаньяху заявил, что привлечет внимание США к риторике Эрдогана

Нетаньяху поделится с США опасениями в связи с угрозами Эрдогана

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что серьезно относится к риторике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении еврейского государства.
  • Нетаньяху намерен привлечь внимание США к своим опасениям по поводу заявлений Эрдогана.
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил членам своего правительства, что он "очень серьезно" относится к риторике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении еврейского государства и привлечет внимание США к этим опасениям.
"Едва ли проходит день без того, чтобы Эрдоган не призывал к уничтожению Государства Израиль. Мы относимся к этим словам очень серьезно, потому что, если мы чему-то и научились из истории нашего народа, так это тому, что когда кто-то говорит, что намерен вас уничтожить, к его словам следует относиться серьезно", - заявил Нетаньяху на воскресном заседании правительства, слова которого приводит издание Times of Israel.
Премьер подчеркнул, что не будет игнорировать подобные заявления "и обратит на них внимание американских друзей".
По данным издания, в последнее время Эрдоган и другие высокопоставленные турецкие чиновники усилили угрозы в адрес Израиля, а министр внутренних дел Турции в начале июня выразил надежду на "освобождение Иерусалима".
Правительство Израиля в воскресенье одобрило резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи. Президент Турции в ответ вновь обвинил Израиль в геноциде палестинцев в секторе Газа, подчеркнув, что, по его мнению, виновные неизбежно понесут ответственность.
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