Неймар не попал в стартовый состав на матч плей-офф ЧМ с Японией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Неймар не попал в стартовый состав сборной Бразилии на матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Японии.
- Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вошел в стартовый состав сборной Бразилии.
- Матч между сборными Бразилии и Японии пройдет в Хьюстоне и начнется в 20:00 мск.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лучший бомбардир сборной Бразилии по футболу Неймар не попал в стартовый состав национальной команды на матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Японии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Полностью состав пятикратных чемпионов мира выглядит следующим образом: Алиссон (вратарь, "Ливерпуль", Англия), Габриэл ("Арсенал", Англия), Маркиньос (капитан, "Пари Сен-Жермен", Франция), Данило ("Фламенго"), Дуглас Сантос ("Зенит", Россия), Каземиро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Бруно Гимарайнс ("Ньюкасл", Англия), Лукас Пакета ("Фламенго"), Винисиус Жуниор ("Реал", Испания), Матеус Кунья ("Манчестер Юнайтед", Англия), Райан ("Борнмут", Англия).
Сборная Японии начнет игру в следующем сочетании: Дзион Судзуки (вратарь, "Парма", Италия), Сего Танигути ("Сент-Трюйден", Бельгия), Хироки Ито ("Бавария", Германия), Такэхиро Томиясу ("Аякс", Нидерланды), Рицу Доан (капитан, "Айнтрахт", Германия), Дайдзэн Маэда ("Селтик", Шотландия), Кэйто Накамура ("Реймс", Франция), Дзюнъя Ито ("Генк", Бельгия), Даити Камада ("Кристал Пэлас", Англия), Кайсю Сано ("Майнц", Германия), Аясэ Уэда ("Фейенорд", Нидерланды").
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.