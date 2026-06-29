Неймар не попал в стартовый состав на матч плей-офф ЧМ с Японией

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Лучший бомбардир сборной Бразилии по футболу Неймар не попал в стартовый состав национальной команды на матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Японии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).