Страны НАТО обсудят на саммите Украину, Иран и Палестину, заявил Эрдоган

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны НАТО на предстоящем саммите в Анкаре обсудят конфликт на Украине, ситуацию вокруг Ирана, в странах Персидского залива и в Палестине.

На саммите особое внимание уделят сотрудничеству в сфере оборонной промышленности, в частности, пройдет Форум оборонной промышленности НАТО.

Турция представит на форуме собственные разработки и обсудит с союзниками меры по расширению сотрудничества в этой сфере.

АНКАРА, 29 июн - РИА Новости. Страны НАТО на предстоящем саммите в Анкаре обсудят конфликт на Украине, ситуацию вокруг Ирана, в странах Персидского залива и в Палестине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"В соответствии с комплексным подходом НАТО к безопасности мы обсудим глобальные и региональные события, прежде всего ситуацию на Украине , в Иране, странах Персидского залива и Палестине", - сказал Эрдоган, выступая на обеде в честь спикеров парламентов стран НАТО.

По словам турецкого лидера, одной из отличительных особенностей саммита станет особое внимание к сотрудничеству в сфере оборонной промышленности.

Эрдоган сообщил, что в рамках встречи пройдет Форум оборонной промышленности НАТО, на котором Турция представит собственные разработки и обсудит с союзниками меры по расширению сотрудничества в этой сфере.

Президент также отметил, что участники форума смогут ознакомиться с достижениями турецкого оборонно-промышленного комплекса, который, по его словам, за последние годы добился значительного прогресса.