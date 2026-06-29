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Страны НАТО обсудят на саммите Украину, Иран и Палестину, заявил Эрдоган - РИА Новости, 29.06.2026
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13:45 29.06.2026
Страны НАТО обсудят на саммите Украину, Иран и Палестину, заявил Эрдоган

Эрдоган: страны НАТО обсудят в Анкаре Украину и ситуацию на Ближнем Востоке

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны НАТО на предстоящем саммите в Анкаре обсудят конфликт на Украине, ситуацию вокруг Ирана, в странах Персидского залива и в Палестине.
  • На саммите особое внимание уделят сотрудничеству в сфере оборонной промышленности, в частности, пройдет Форум оборонной промышленности НАТО.
  • Турция представит на форуме собственные разработки и обсудит с союзниками меры по расширению сотрудничества в этой сфере.
АНКАРА, 29 июн - РИА Новости. Страны НАТО на предстоящем саммите в Анкаре обсудят конфликт на Украине, ситуацию вокруг Ирана, в странах Персидского залива и в Палестине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"В соответствии с комплексным подходом НАТО к безопасности мы обсудим глобальные и региональные события, прежде всего ситуацию на Украине, в Иране, странах Персидского залива и Палестине", - сказал Эрдоган, выступая на обеде в честь спикеров парламентов стран НАТО.
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По словам турецкого лидера, одной из отличительных особенностей саммита станет особое внимание к сотрудничеству в сфере оборонной промышленности.
Эрдоган сообщил, что в рамках встречи пройдет Форум оборонной промышленности НАТО, на котором Турция представит собственные разработки и обсудит с союзниками меры по расширению сотрудничества в этой сфере.
Президент также отметил, что участники форума смогут ознакомиться с достижениями турецкого оборонно-промышленного комплекса, который, по его словам, за последние годы добился значительного прогресса.
Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля. Ожидается, что одной из ключевых тем встречи станет дальнейшее укрепление оборонного потенциала альянса, увеличение военных расходов стран-членов и вопросы коллективной безопасности.
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В миреАнкара (провинция)УкраинаИранРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
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