Страны НАТО обсудят на саммите Украину, Иран и Палестину, заявил Эрдоган

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны НАТО на предстоящем саммите в Анкаре обсудят конфликт на Украине, ситуацию вокруг Ирана, в странах Персидского залива и в Палестине.
- На саммите особое внимание уделят сотрудничеству в сфере оборонной промышленности, в частности, пройдет Форум оборонной промышленности НАТО.
- Турция представит на форуме собственные разработки и обсудит с союзниками меры по расширению сотрудничества в этой сфере.
АНКАРА, 29 июн - РИА Новости. Страны НАТО на предстоящем саммите в Анкаре обсудят конфликт на Украине, ситуацию вокруг Ирана, в странах Персидского залива и в Палестине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам турецкого лидера, одной из отличительных особенностей саммита станет особое внимание к сотрудничеству в сфере оборонной промышленности.
Эрдоган сообщил, что в рамках встречи пройдет Форум оборонной промышленности НАТО, на котором Турция представит собственные разработки и обсудит с союзниками меры по расширению сотрудничества в этой сфере.
Президент также отметил, что участники форума смогут ознакомиться с достижениями турецкого оборонно-промышленного комплекса, который, по его словам, за последние годы добился значительного прогресса.
Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля. Ожидается, что одной из ключевых тем встречи станет дальнейшее укрепление оборонного потенциала альянса, увеличение военных расходов стран-членов и вопросы коллективной безопасности.