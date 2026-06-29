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Мишустин отметил работу Совфеда по помощи участникам СВО - РИА Новости, 29.06.2026
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18:48 29.06.2026
Мишустин отметил работу Совфеда по помощи участникам СВО

Мишустин отметил работу Совета Федерации по помощи участникам СВО

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи премьер-министра с членами Совета палаты Совета Федерации РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи премьер-министра с членами Совета палаты Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи премьер-министра с членами Совета палаты Совета Федерации РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин отметил работу Совета Федерации по помощи участникам СВО.
  • В 2025 году было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей, причем каждый третий закон был выдвинут сенаторами.
  • Кабмин дал положительный отзыв на инициативы парламентариев по жилью и земельным вопросам для участников СВО.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил работу Совета Федерации по помощи участникам СВО, указав, что в 2025 году было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей.
Мишустин в понедельник встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и представителями Совета палаты Совфеда.
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"На предыдущей встрече, Валентина Ивановна, вы говорили о предоставлении членам семьи раненого бойца бесплатные путевки для его сопровождения на медицинскую реабилитацию. Затраты теперь и на проезд, и на проживание, и питание, как самих ветеранов, так, соответственно, и их спутников компенсируются из федерального бюджета. Необходимые изменения в главный финансовый документ страны были приняты при вашем активном содействии", - сказал Мишустин на встрече.
Также он обратил внимание на созданную сенаторами рабочую группу по законодательному обеспечению прав защитников и поблагодарил сенатора Инну Святенко за вклад в организацию процесса.
"В прошлом году было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей. Причем каждый третий из них выдвинут вами, они охватывают самые разные жизненные ситуации: от бесплатной юридической помощи до дополнительного отпуска для ухода за ранеными", - сказал премьер.
Кроме того, Мишустин указал на то, что кабмин дал положительный отзыв на инициативу парламентариев по жилью для участников СВО. Так, как отметил председатель правительства, военные, в том числе в отставке, с ребенком инвалидом с детства теперь получают вне очереди квадратные метры или соответствующую выплату, а регионы смогут вводить дополнительные меры поддержки для членов семей погибших.
"Мы также одобрили предложение сенаторов и депутатов по земельным вопросам для бойцов СВО. И договор аренды или безвозмездного пользования участками, заключенные нашими защитниками, будут продлеваться до их возвращения", - добавил Мишустин.
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